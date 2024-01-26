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ДП "Ліси України" закрило цехи переробки дерева по всій Україні

26 січня, 2024 п'ятниця
13:27
Економіка зубри

У січні державне підприємство "Ліси України" остаточно закрило цехи переробки по всій Україні через конкуренцію з бізнесом деревопереробки

Про це повідомив керівник ДП "Ліси України" Юрій Болоховець.

"Ліквідація переробки – болюча тема. Значно приємніше створювати, ніж закривати. Але іноді потрібно приймати непопулярні рішення. Свого часу лісгоспи почали займатися переробкою, бо реалізація круглої деревини не покривала витрати. Проте час змінився. З’явився потужний ринок приватної деревообробки. Зросла конкуренція. Формально державні виробництва і тепер прибуткові. А фактично є дотаційними", - написав він.

Він запропонував приклад: цех однієї з філій держпідприємства працює з дубом, зокрема виробляє заготовки дубові, ламель паркетну дубова та інше. Прибуток за 10 місяців 2023 року становив 8,3 млн грн, але цех отримує дуб по собівартості, що значно менше ринкової ціни.

За словами Болоховця, якби ту саму круглу деревину реалізувати через відкриті торги, філія могла б заробити 24,1 млн грн. Формально рентабельність цеху 58%, насправді підприємство недоотримало 16 млн грн.

В іншому лісопильному цеху прибуток від переробки становив 18 тис. грн, а рентабельність 0,2%.

"Невеличкий, але плюс. Хоча на реалізації круглого лісу, який пішов у переробку, філія могла заробити 2,7 млн грн. І така картина майже по всіх виробництвах, яких у нас більше сотні", - пояснює голова держпідприємства.

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За 2023 рік цехи ДП "Ліси України" переробило 0,9 млн кубічних метрів деревини, ринкова вартість якої складає 2,15 млрд грн. Реалізовано 0,4 млн кубічних метрів пиломатеріалів на суму 2,3 млрд грн.

Тобто різниця складає лише 150 млн грн, що в рази менше, ніж витрачено на виробництво (зарплати, електроенергія тощо).

"Я запропонував керівникам цехів – залишаємо ваше виробництво, але ви збільшуєте ефективність і працюєте так, щоб отримувати сировину на ринкових умовах. Жодний не погодився!" - наголосив Болоховець.

Він пояснив, що є об’єктивні причини неконкурентності – на відміну від держпідприємства, приватний підприємець може працювати як ФОП, на спрощеній системі, коли виникає питання, чи всі працівники у нього оформлені, чи зарплата сплачується офіційно.

Проте приватний бізнес, додає Болоховець, більш гнучкий та ефективний, що стосується будь-якого виробництва.

"Тож, переконаний, що вже за результатами першого півріччя побачимо перші позитивні результати. Окрім тягаря у вигляді дотацій цехам позбудемося ще і значної частки корупції, що також, безумовно, сприятиме збільшенню доходів ДП", - резюмував керівник ДП "Ліси України".

  • На окупованому заповідному острові Джарилгач у Херсонській області лісова пожежа знищила 16 кв. км території: острів палав майже тиждень.
Теги:
Суспільство
Україна
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