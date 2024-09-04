ЄС досі не вжив заходів, щоб надати Україні $50 млрд від заморожених російських активів, - Politico
Євросоюз досі не вжив заходів із формування правової бази, яка дозволила б Україні отримувати відсотки від заморожених російських активів
Про це повідомляє Politico.
Видання нагадало, що на червневому саміті в Італії, лідери G7 включно з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, пообіцяли до кінця року надати Україні близько $50 млрд, використовуючи доходи від заморожених російських суверенних активів.
Аби це стало можливим, ЄС мав ухвалити закон про продовження заморожування російських активів доти, поки Москва не заплатить за війну проти України в повному обсязі.
Це стало б гарантією того, що заморожені активи залишатимуться доступними для отримання відсотків, необхідних для повернення $50 млрд, які були надані Україні як фіндопомога.
За даними видання, наразі реалізація цього рішення в ЄС зайшла в глухий кут, а жоден із ключових лідерів ЄС – ні канцлер Німеччини Олаф Шольц, ні президент Франції Еммануель Макрон, ні Урсула фон дер Ляєн – не взяли активної участі у впровадженні цього процесу. При цьому, без змін у законодавстві ЄС у цьому питанні не можуть просуватись і США.
"Як знає кожен, хто спостерігав за тим, як Вашингтон боровся за пакет військової допомоги Україні на початку цього року, це просто не станеться достатньо швидко – якщо взагалі станеться", - зазначило видання.
У чому причина затримки рішень ЄС?
За даними Politico, найбільш очевидною причиною затримки є проста бюрократична інерція після виборів до Європарламенту. Також були літні відпустки, і наразі Брюссель зайнятий переговорами щодо формування нової Європейської комісії.
Водночас, на думку видання, це дедалі більше схоже на бездіяльність ЄС на тлі кризового становища, в якому перебуває Україна.
- Раніше єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні висловив думку, що держави G7 до жовтня 2024 року можуть укласти рамкову угоду про надання Україні кредиту в розмірі $50 млрд із доходів від російських заморожених активів.
- У липні міністерка фінансів США Джанет Єллен оптимістично оцінила можливість узгодження умов кредиту для України у $50 млрд до жовтня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.12 Купівля 41.12Продаж 41.57
- EUR Купівля 45.37Продаж 46.02
- Актуальне
- Важливе