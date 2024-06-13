Фінтех-ринок в Україні ефективніший за європейський: експерти MyCredit пояснили, чому

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Традиційні банки поступово втрачають своє монопольне становище на ринку фінансових послуг, тож на їхнє місце вриваються невеликі фінансові стартапи.

Як розповів маркетинг-лід компанії MyCredit Максим Карпенко, фінтех-компанії - це організації, як правило бізнес-направленості, які працюють, щоб пришвидшувати, покращувати та оптимізувати фінансові послуги за допомогою інформаційних технологій. Так, усі фінансові послуги, які обробляються в інтернеті, можна віднести до фінтеху.

За словами директора сервісу з онлайн кредитування Владислава Білана, раніше фінтех-ринок в Україні ніяк не регулювався, тож багато подібних організацій працювали не прозоро. Проте з 1 липня 2020 року Національний банк перейняв на себе функції регулятора ринку небанківських фінансових послуг.

"Цією регуляцією Нацбанк робить ринок більш прозорим і конкурентно спроможним. Гравці, що кошмарять клієнтів, повинні вийти з ринку, а залишаться тільки ті, хто може та хоче налаштувати свої процеси таким чином, щоб вони зменшили стрес для клієнта", - наголосив СЕО MyCredit Владислав Білан.

Українці, що живуть за кордоном, відмічають, що фінансові послуги в Україні набагато швидші та якісніші, ніж європейські. Як розповів експерт, це сталося завдяки тому, що під час формування перших банків в Україні після відновлення незалежності, наші спеціалісти зробили роботу над помилками та врахували досвід світового ринку.

"Банківська система, яка утворилася в Україні у 2000-х роках вже не має тих проблем, які є в банках в умовній Німеччині. З іншого боку, ми бачимо, що регуляція, яка є в Західній Європі і приходить в Україну, адже ми хочемо ці нормативи імплементувати у себе, різко обрізає крила нашим проєктам", - вважає директор сервісу з онлайн кредитування Владислав Білан.

Експерти також підкреслюють, що і Україна, і ЄС можуть взаємно виграти під час євроінтеграції українського фінсектору. Євросоюз здатний надати українським компаніям позитивні новації, а ті у відповідь допоможуть диджиталізувати фінансові технології у Європі.