Київська компанія, авто, літаки і підприємства у Мелітополі: Україна націоналізувала майно гауляйтера Запорізької області Балоцького вартістю понад $120 млн

Про це інформує пресцентр СБУ.

Зазначається, що серед вилучених активів – київська компанія, яка займається ремонтом і техобслуговуванням літаків.

Решта націоналізованого майна перебуває на тимчасово захопленій частині Запорізької області. Зокрема, йдеться про 5 легких літаків, 3 квартири, приватний будинок, 2 земельні ділянки та 4 автомобілі преміум-класу Lexus та BMW.

Крім того, націоналізовано 100% статутного капіталу шести підприємств у тимчасово окупованому Мелітополі. Серед них – місцева телерадіокомпанія, яка працює на агресора.

Загальна вартість націоналізованого майна становить понад 120 млн грн.

Крім того, у власність країни стягнуто майно, яким фігурант володіє через свою сім’ю, а саме дружину, сина та батька.

Націоналізоване майно гауляйтера, яке перебуває в тимчасовій окупації, буде вилучено на користь України в межах майбутньої репарації.

Що відомо про колаборанта Балоцького

Нагадаємо, що за матеріалами СБУ наприкінці червня 2023 року Балицький отримав заочно 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Тоді суд визнав його винним в участі в організації та проведенні незаконних референдумів на ТОТ, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також

в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України.

За даними слідства, екснардеп від забороненої «ОПЗЖ» Балицький одним з перших публічно підтримав повномасштабне вторгнення РФ.

Згодом колаборанта призначили очільником окупаційної адміністрації країни-агресора на тимчасово захопленій частині Запорізької області.

3 квітня Мін'юст подав до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкцій щодо Балицького.