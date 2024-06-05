Київська компанія, авто, літаки і підприємства у Мелітополі: Україна націоналізувала майно гауляйтера Запорізької області Балоцького вартістю понад $120 млн
За матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту про стягнення в дохід України активів колаборанта Євгена Балицького, який очолює окупаційну адміністрацію у Запорізькій області
Про це інформує пресцентр СБУ.
Зазначається, що серед вилучених активів – київська компанія, яка займається ремонтом і техобслуговуванням літаків.
Решта націоналізованого майна перебуває на тимчасово захопленій частині Запорізької області. Зокрема, йдеться про 5 легких літаків, 3 квартири, приватний будинок, 2 земельні ділянки та 4 автомобілі преміум-класу Lexus та BMW.
Крім того, націоналізовано 100% статутного капіталу шести підприємств у тимчасово окупованому Мелітополі. Серед них – місцева телерадіокомпанія, яка працює на агресора.
Загальна вартість націоналізованого майна становить понад 120 млн грн.
Крім того, у власність країни стягнуто майно, яким фігурант володіє через свою сім’ю, а саме дружину, сина та батька.
Націоналізоване майно гауляйтера, яке перебуває в тимчасовій окупації, буде вилучено на користь України в межах майбутньої репарації.
Що відомо про колаборанта Балоцького
Нагадаємо, що за матеріалами СБУ наприкінці червня 2023 року Балицький отримав заочно 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Тоді суд визнав його винним в участі в організації та проведенні незаконних референдумів на ТОТ, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також
в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України.
За даними слідства, екснардеп від забороненої «ОПЗЖ» Балицький одним з перших публічно підтримав повномасштабне вторгнення РФ.
Згодом колаборанта призначили очільником окупаційної адміністрації країни-агресора на тимчасово захопленій частині Запорізької області.
3 квітня Мін'юст подав до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкцій щодо Балицького.
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