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Ексклюзив

Моніторинг, можливість блокувати постачання з України: кореспондентка Еспресо в Європарламенті роз'яснила нові правила торгівлі з ЄС

24 квітня, 2024 середа
16:46
Економіка

Європейська комісія вводить нові механізми контролю за агропромисловим імпортом з України, що може призвести до обмежень на ввезення пшениці та олійних культур

Про це в етері розповіла кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька.

"Насправді Європейський Союз розпочав надавати Україні пільгові умови для торгівлі на його ринках, власне відкрив двері для України, після початку російської агресії. У червні 2022 року вперше Європейський парламент проголосував за те, що Україна може торгувати з Європейським Союзом без мит. Ця ситуація тривала два роки, аж поки не повстали європейські фермери й ми бачимо ці ситуації на українських кордонах, коли польські фермери та певні сили блокують український кордон з тим, щоб українське збіжжя не потрапляло на ринок Польщі й водночас на ринки ЄС. Тому Європейський Союз був вимушений ввести запобіжники для певних видів агропромислової продукції з тим, щоб обмежити її кількість, яка потрапляє на ринки ЄС", - повідомила Висоцька.

За словами кореспондентки, потрапляти до ЄС можуть  всі українські товари, окрім деяких позицій агропромислової продукції. Йдеться про яйця, м'ясо птиці, кукурудзу, мед, овес, крупи.

"Ще є один запобіжник, який ввела Європейська комісія - це посилений моніторинг. Під цей моніторинг мають потрапляти інші агропромислові продукти України, такі як пшениця та олійні культури. Якщо українська пшениця починає становити загрозу хоча б одному ринку однієї держави ЄС, Європейська комісія з подачі цієї програми, наприклад, з подачі в Польщі, або з подачі іншої держави, або навіть за власною ініціативою може, як записано в прийнятій вчора резолюції, поводитися на свій розсуд і буквально заборонити імпорт української пшениці на ринок певної країни", - пояснила кореспондентка.

Висоцька наголосила, що тепер польським фермерам немає сенсу блокувати кордон України, вони повинні їхати й блокувати Європейську Комісію. Тому тепер українська влада вже з іншої позиції може вести перемовини з Польщею, тому що ситуація, ймовірно, владнана.

Що передувало

22 лютого посли ЄС погодились продовжити ще на рік режим пільгової торгівлі для України.

Відзначимо, що саме пільги на агропродукцію з України стали причиною протестів у сусідніх країнах. 16 січня п’ять країн ЄС просять Єврокомісію повернути мита на зерно з України.

Європарламент на голосуванні 23 квітня підтримав продовження на один рік дії угоди про безмитну торгівлю харчовими продуктами з Україною з додатковими запобіжниками для захисту європейських фермерів. За це проголосували 428 депутатів, проти – 131 і 44 утрималися.

Після рішення Європарламенту останньою крапкою у продовженні угоди має стати рішення Ради ЄС. Угода набуде чинності 6 червня 2024 року терміном на один рік.

Теги:
Світ
ЄС
зерно
експорт зерна
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