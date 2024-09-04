НБУ має намір провести тестування е-гривні

Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний.

Він нагадав, що розробку е-гривні почали у 2016 році. У 2018 році відбувся перший пілотний проєкт, він був закритим, з обмеженим обсягом емісії, кількістю споживачів та операцій. Зараз же НБУ має намір провести відкритий пілот.

Пишний запевнив, що е-гривня не замінить паперову, а її використання буде добровільним.

"Найперше, де її можуть використовувати, – в роздрібних платежах, особливо тих, які пов’язані з програмованістю платіжних операцій. Маю запевнити, що е-гривня буде доповненням до готівкової та безготівкової форми гривні, а не їх заміною. Користувачі зможуть самостійно, без обмежень обирати, як здійснювати розрахунки: готівковою гривнею чи безготівковою, в тому числі цифровою", - зазначив голова Нацбанку.

За його словами, під час розробки е-гривні Україна враховує світовий досвід.

"Навіть попри воєнний стан ми продовжуємо вивчати доцільність упровадження е-гривні та аналізуємо світовий досвід. Ухвалювати рішення будемо, в тому числі з урахуванням результатів пілотного проєкту Digital euro, зважаючи на чітко визначений шлях України до ЄС", - підкреслив Пишний.