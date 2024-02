НБУ випустив вертикальну банкноту. Це друга пам'ятна купюра з початку великої війни

Про це повідомила пресслужба регулятора.

"Це друга пам’ятна банкнота, яку Національний банк випускає з початку повномасштабного вторгнення РФ. Вона присвячена незламності українського народу в боротьбі за свободу та європейські цінності, консолідації українського суспільства для захисту територіальної цілісності, а також єднанню демократичного світу перед обличчям російської агресії", - поінформували в НБУ.

Дизайн банкноти створив художник Володимир Таран.

На лицьовому боці банкноти розміщено стилізований абрис України, що асоціюється із серцем, до якого підходять судини. Фонове зображення – образ дівчини у військовому шоломі, яка дивиться в бік Заходу.

У нижній частині, на тлі Земної кулі, розміщено стилізоване зображення Європи, від країн якої ніби відходять судини-маршрути допомоги та підтримки України.

Праворуч від водяного знака розміщено наскрізний елемент – стилізований шеврон Збройних Сил України та спеціальний рельєфний елемент у вигляді кола для людей із послабленим зором.

Також на банкноті розміщено текст українською та англійською мовами:

Єдність і солідарність з українським народом наближають перемогу України в боротьбі проти російського агресора та рятують світ від хаосу та мороку насилля;

Unity and solidarity with the Ukrainian people are bringing closer Ukraine’s victory in the fight against the Russian aggressor, and are saving the world from the chaos and darkness of violence.

Основне зображення зворотного боку банкноти – композиція зі стиснутих рук, що символізує співпрацю, взаємодопомогу, довіру та партнерство на тлі стилізованого тризуба.

Купюру можна буде придбати з 7 березня в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Пізніше її також реалізовуватимуть банки-дистриб’ютори. Банкнота є платіжним засобом і обов'язкова до приймання всіма фізичними і юридичними особами.