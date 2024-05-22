Попри війну ВВП України у квітні зріс на понад 4%, - Мінекономіки
За попередніми оцінками Міністерства економіки, зростання внутрішнього продукту України (ВВП) у квітні 2024 року порівняно з квітнем минулого року становило близько 4,3%
Про це інформує пресслужба Мінекономіки.
Зазначається, що у підсумку за період із січня по квітень 2024 року зростання ВВП оцінюється на рівні 4,4% [±1%] у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, у квітні 2024 року продовжується тенденція відновлювального зростання економіки, яка була підтримана рекордними обсягами експорту товарів, збільшенням попиту на будівельні послуги в умовах бюджетного фінансування на відновлення інфраструктури, продовженням поліпшення ділових настроїв та пожвавленням споживчої активності.
Міністерка також зазначає, що стабільна робота морського коридору стимулювала галузі перевезення залізничним транспортом, виробництво металургійної продукції, а також видобування металевих руд.
"Разом з тим високі безпекові ризики, чергове пошкодження енергетичних об’єктів, а також значний дефіцит кваліфікованих кадрів і далі негативно тиснули на ВВП", - підкреслила Свириденко.
Як зазначили в пресслужбі Мінекономіки, після чергових атак на енергосистему України та значних пошкоджень і руйнувань ТЕС та ГЕС тимчасово втрачено частину генераційних об'єктів.
"Проблеми з електрогенерацією можуть мати потенційно негативний вплив на роботу промисловості, особливо найбільших споживачів електроенергії, яким через технологічні особливості виробничих процесів майже неможливо переорієнтуватися на альтернативні джерела постачання електроенергії", - йдеться в повідомленні.
- 2 травня Міжнародний валютний фонд прогнозував, що всупереч амбітним планам Кремля і обіцянкам Путіна російська економіка в найближчі п'ять років зростатиме повільніше за світову і продовжуватиме втрачати частку в глобальному ВВП.
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