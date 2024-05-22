Попри війну ВВП України у квітні зріс на понад 4%, - Мінекономіки

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що у підсумку за період із січня по квітень 2024 року зростання ВВП оцінюється на рівні 4,4% [±1%] у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, у квітні 2024 року продовжується тенденція відновлювального зростання економіки, яка була підтримана рекордними обсягами експорту товарів, збільшенням попиту на будівельні послуги в умовах бюджетного фінансування на відновлення інфраструктури, продовженням поліпшення ділових настроїв та пожвавленням споживчої активності.

Міністерка також зазначає, що стабільна робота морського коридору стимулювала галузі перевезення залізничним транспортом, виробництво металургійної продукції, а також видобування металевих руд.

"Разом з тим високі безпекові ризики, чергове пошкодження енергетичних об’єктів, а також значний дефіцит кваліфікованих кадрів і далі негативно тиснули на ВВП", - підкреслила Свириденко.

Як зазначили в пресслужбі Мінекономіки, після чергових атак на енергосистему України та значних пошкоджень і руйнувань ТЕС та ГЕС тимчасово втрачено частину генераційних об'єктів.

"Проблеми з електрогенерацією можуть мати потенційно негативний вплив на роботу промисловості, особливо найбільших споживачів електроенергії, яким через технологічні особливості виробничих процесів майже неможливо переорієнтуватися на альтернативні джерела постачання електроенергії", - йдеться в повідомленні.