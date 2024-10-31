Постачання нафти угорської MOL через Україну: Еспресо отримав відповідь Укртранснафти

Про це йдеться у відповіді АТ "Укртранснафта" на запит "Еспресо" щодо постачання нафти угорської MOL нафтопроводом "Дружба" через територію України.

"АТ "Укртранснафта" транспортує нафту південною гілкою нафтопроводу "Дружба" у напрямку країн Центральної та Східної Європи відповідно до укладених контрактів, міжнародного та українського законодавства. Що стосується інформації про власника нафти, яка транспортується територією України, то відповідно до заяви Групи MOL про досягнення домовленостей щодо забезпечення транспортування нафти нафтопроводом "Дружба", оприлюдненої на її офіційному сайті 9 вересня 2024 року, єдиним власником значного обсягу ресурсу на кордоні України з Білоруссю є Група MOL", – йдеться у листі Укртранснафти, підписаним в.о. генерального директора Владиславом Войтенком.

У компанії запевняють, що не мають чинних контрактів на транзит сирої нафти з російськими компаніями Лукойл, Газпромнефть, Татнефть і Роснефть. Водночас чітко не називають компанію, з якою укладений контракт на транзит.

"На сьогодні АТ "Укртранснафта" має договір про надання послуг з транспортування нафти транзитом через територію України з однією компанією, яка виступає як агент третіх осіб – власників нафти, що транспортується. АТ "Укртранснафта" не має укладених договорів із компаніями Лукойл, Газпромнефть, Татнефть і Роснефть, – повідомляють у компанії.

За даними Укртранснафти, обсяг транспортованої нафти трубопровідним транспортом через територію України до країн ЄС у 2020 році становив 12,3 млн тонн, а у 2021 році – 12,0 млн тонн. З моменту повномасштабного вторгнення обсяг транзиту через територію України не зменшився.

"Загальні обсяги транзиту нафти до Чехії, Словаччини та Угорщини протягом 2022-2024 років в середньому співрозмірні з обсягами попередніх періодів. Водночас зазначаємо, що транспортування нафти територією України здійснюється лише з урахуванням інтересів України та згідно з українським законодавством", – йдеться у листі компанії.

Що відомо про транзит російської нафти до ЄС через Україну

У липні цього року нафта російської компанії "Лукойл" перестала надходити до Словаччини та Угорщини через санкції України.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 20 липня у телефонній розмові з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем розкритикував включення російської нафтової компанії "Лукойл", чию нафту також використовувала словацька нафтопереробна компанія "Словнафта", до санкційного списку.

22 липня Петер Сіярто заявив , що рішення України припинити транзит нафти російської компанії "Лукойл" загрожує безпеці енергопостачання його країни та Словаччини, тому угорська сторона може ініціювати судовий процес.

9 вересня угорська енергетична компанія Mol Nyrt. заявила про досягнення угоди, яка забезпечить продовження постачання російської сирої нафти територією України.