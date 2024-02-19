Ремонт житла на Київщині та Херсонщині: Агентство відновлення з початку року уклало угод на 344 млн грн
З початку року укладено 12 нових угод на ремонт 25 об'єктів пошкодженого житла на Київщині та Херсонщині. Серед них – чотири багатоквартирні будинки в Бородянці
Про це повідомило Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.
"Нові угоди стосуються 25 об’єктів відновлення. Це житлові багатоквартирні й приватні будинки, адміністративні будівлі та інфраструктурні об’єкти, пошкоджені чи зруйновані внаслідок російської агресії. Цього разу йдеться про відновлення у Київській і Херсонській областях. Загальна сума 12 угод - майже 344,2 млн грн. Прозорі закупівлі допомогли зменшити початкову вартість на 87 млн грн", - ідеться у повідомленні.
Що відбудують на Київщині
- чотири багатоквартирні будинки у Бородянці: на вул. Центральна, 304 та 336, Михайлівська,1, Паркова,1.
- архів Бородянської селищної ради;
- Бородянська районна філія Київського обласного центру зайнятості.
"У Бородянці російські окупанти завдали масштабних руйнувань. Було знищено або частково зруйновано 2234 об’єкти. Серед них найбільше постраждали житлові та приватні будинки", - повідомили в Агентстві.
Що відбудують на Херсонщині
Укладено 6 договорів на відбудову у селі Посад-Покровське. Там зруйновано близько 1 тис. будівель. За новими угодами планується капітальний ремонт 10 приватних будинків та будівництво 5 нових на вулицях Бобровського, 33, 39, 79, Садовій,24, Дєдуха,72.
Також укладено угоди на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі на чотирьох вулицях села.
- Станом на 31 грудня 2023 року загальна вартість відбудови та відновлення України становить 486 млрд доларів США впродовж наступного десятиліття.
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