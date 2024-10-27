Росіяни вкрали на ТОТ України понад 300 тонн насіння соняшника й планують вивезти його до Африки, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що цей врожай окупанти начебто скупили у місцевих аграріїв за копійки. Надалі загарбники планують вивезти його у Росію, а потім - у країни Африки.

ЦНС наголошує, що саме на співпрацю з африканськими країнами розраховує фейкове мінгосподарство так званої ЛНР.

У Спротиві також додали, що подібна схема на ТОТ України активно працює ще від початку окупації. Російські окупаційні адміністрації ставлять фермерів у жорсткі рамки, зокрема зобов'язують збути свій врожай визначеній "компанії" за фіксованою ціною.

"Центр національного спротиву звертає увагу на те, що вивезення врожаю окупантами — це не лише економічний злочин проти України, а й частина ширшої стратегії, спрямованої на підрив економічної стабільності регіону та використання українських ресурсів для зміцнення своїх позицій на міжнародній арені", - підкреслили у ЦНС.