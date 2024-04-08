Росіяни знищили на ТОТ понад 60 тис. га лісу на більш ніж 14 млрд грн, – ЗМІ

Такі дані наводить видання NGL.media, яке провело власні розрахунки.

Вказана сума збитків не враховує екологічних наслідків, ліквідація яких може обійтися значно дорожче.

"До війни ліси займали лише 11% території Луганської області. Це небагато, якщо порівнювати з західною частиною України, де рівень лісистості коливається у межах 30-50%. Проте у переважно степовій Луганщині ліси мають дуже важливу функцію – рятують від піщаних бур, утримують вологу та зупиняють ерозію ґрунтів", - зазначають журналісти.

Вказується, що частину лісу було знищено внаслідок бойових дій і пожеж, а частину окупанти просто хаотично вирубали.

Як приклад видання наводить "Сєвєродонецьке лісомисливське господарство". Там окупанти розгорнули мобільну лісопильню. Частину вирубаного лісу росіяни вочевидь використовують для будівництва бліндажів та інших захисних укріплень, решту виставляють на продаж. При цьому обсяги зрубування дерев ніхто не контролює. Голова підприємства Сергій Сезоненко перші два місяці після повномасштабного вторгнення РФ залишався в місті волонтером, проте у квітні українські військові попросили усіх цивільних покинути місто.

"У нашому лісгоспі працювали близько 100 людей, 60% залишилися і працюють на окупантів. Перші місяці [окупації] я міг зв’язатися з єгерем, коли він виходив у ліс, але зараз і цей зв’язок втрачений. Знаю, що один із наших лісничих пропав безвісти: відмовився говорити російською і його вивезли в Луганськ, звідки так і не повернувся", - розповів він журналістам.

З лютого 2022 року зникли безвісти 97 українських лісників, підтверджена загибель ще 116.

На Донеччині у квітні минулого року фіксували активний рух фур, завантажених українським лісом-кругляком. Дерева везли в напрямку тимчасово окупованого Криму.

Серед природних територій, які найбільше постраждали на Донеччині, – національний природний парк "Святі гори", розташований у Краматорському і Бахмутському районах. З початку повномасштабного вторгнення на цій території точилися бойові дії, внаслідок чого 80% парку знищено.

"Прикро, що найбільше постраждали екосистеми соснових лісів на крейдах, які є унікальними. Вони охороняються Бернською конвенцією. Це дуже своєрідні екосистеми зі своєю флорою. Таких екосистем більше нема у Європі", – розповів журналістам завідувач кафедри ботаніки Херсонського державного університету Іван Мойсієнко.

На Харківщині ліси займають менш як 15% території. При цьому заміновані або пошкоджені пожежами сьогодні близько 40-45% із них.

24 лютого 2022 року працівникам Куп'янського лісгоспу сказали не виходити на роботу – лісом уже йшли окупанти. Наступні два місяці лісгосп не працював, а у травні людям запропонували продовжити роботу на росіян. Головний лісничий Олександр Рибка спочатку переховувався від росіян, а потім узагалі виїхав з окупації.

"Ми відновили роботу лісгоспу у жовтні, але навіть через півтора року не можемо оцінити масштаби знищеного лісу, адже він замінований. У сусідньому "Ізюмському лісгоспі" – найбільшому в області – тривають активні бої прямо в лісі, припускаємо, що там теж згоріла велика частина", - розповів Рибка журналістам.

Ховаючись від росіян на окупованій території, Олександр Рибка на власні очі бачив заповнені кругляком вантажівки, що вивозили ліс у невідомому напрямку.

Найбільше постраждали від рук окупантів ліси на Херсонщині, які до війни становили всього 5% території.

"На жаль, ми не можемо точно порахувати збитки, але можемо говорити про втрату унікальних територій і цілих екосистем", - розповів NGL.media завідувач кафедри ботаніки Херсонського державного університету Іван Мойсієнко.

За даними депутата Херсонської облради Сергія Хланя, росіяни вирубали Олешківський ліс для облаштування своїх укріплень. Окрім того, частину зрубаних дерев везли у мелітопольському напрямку.

Сильно постраждали й Чорноморський біосферний заповідник, "Асканія Нова", національні парки "Меотида", "Азово-Сиваський" і "Джарилгацький", на території яких точилися бойові дії або проходила військові техніка.