"Справа в суді": представник Асоціації міжнародних перевізників про інцидент із розсипаним зерном на кордоні
Леонід Костюченко, президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України зазначив, що адвокати працюють над тим, щоб польська сторона компенсувала усі витрати українським перевізникам щодо незаконного вивантаження зерна
Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".
"Оформлено подання адвокатами до суду документів про вчорашній випадок - розкриття автомобіля і незаконне вивантаження зерна. Ми вже протягом двох місяців, з попереднього страйку поляків, ведемо юридичні дебати з польською стороною, працює адвокатська компанія. Ми обов'язково виставимо усі санкції, будемо робити все, щоб компенсували нашим перевізникам витрати", - зазначив він.
За його словами, будь-яка зупинка автомобільного транспорту це зупинка руху економіки в імпортному, експортному напрямку. Українські перевізники втратили практично біля мільярда гривень за період страйків.
"Що стосується страйку, який розпочався 6 листопада 2023 року, біля 30 тис. українських автомобілів були виключені з процесу імпортно-експортних перевезень. Простій одного автомобіля це приблизно 350, 400 євро збитків на одну добу", - додав Костюченко.
- 12 лютого на українсько-польському кордоні, поблизу пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" поляки висипали зерно з українських фур просто на землю. Поліція з'ясовує подробиці інциденту.
- У Мінагрополітики також уже відреагували на знищення зерна у Польщі, а в Центрі протидії дезінформації розповіли, хто стоїть за провокацією з українським зерном на кордоні.
- У Польщі прагнуть провести перевірки всього українського зерна на корді.
- 13 лютого прокуратура та уряд Польщі відреагували на інцидент із розсипаним зерном на кордоні з Україною.
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