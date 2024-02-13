"Справа в суді": представник Асоціації міжнародних перевізників про інцидент із розсипаним зерном на кордоні

Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".

"Оформлено подання адвокатами до суду документів про вчорашній випадок - розкриття автомобіля і незаконне вивантаження зерна. Ми вже протягом двох місяців, з попереднього страйку поляків, ведемо юридичні дебати з польською стороною, працює адвокатська компанія. Ми обов'язково виставимо усі санкції, будемо робити все, щоб компенсували нашим перевізникам витрати", - зазначив він.

За його словами, будь-яка зупинка автомобільного транспорту це зупинка руху економіки в імпортному, експортному напрямку. Українські перевізники втратили практично біля мільярда гривень за період страйків.

"Що стосується страйку, який розпочався 6 листопада 2023 року, біля 30 тис. українських автомобілів були виключені з процесу імпортно-експортних перевезень. Простій одного автомобіля це приблизно 350, 400 євро збитків на одну добу", - додав Костюченко.