У ЄБРР розповіли, якими будуть наслідки відсутності допомоги для економіки України

Про це сказала головний економіст ЄБРР Беата Яворчик, повідомляє The Guardian.

Вона наголосила, в Україні економічна ситуація є складною, незважаючи на те, що в 2023 році зростання становило близько 5%. Також існує "значний ризик" економічного зриву, якщо враховувати ймовірність продовження війни.

"Великий ризик полягає в тому, що якщо гроші не надійдуть з-за кордону, ситуація може піти по спіралі, і уряду, можливо, доведеться вдатися до друкарського верстата", - сказала Яворчик.

Також головний економіст ЄБРР зазначила, що український уряд зробив хорошу роботу щодо забезпечення макроекономічної стабільності.

"Але ми не хочемо, щоб на наших руках була держава-невдаха. Нам потрібно підтримувати Україну не лише військово, а й через бюджетну підтримку", - закликала вона.

За її словами, ЄБРР планує інвестувати в Україну від €7,5 млрд до €15 млрд протягом наступних п’яти років, особливо приділяючи увагу приватному сектору.