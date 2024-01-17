У ЄБРР розповіли, якими будуть наслідки відсутності допомоги для економіки України
У Європейському банку реконструкції та розвитку заявили, що Україна потребує фінансової та військової підтримки, аби уряд не вдався до друкування грошей
Про це сказала головний економіст ЄБРР Беата Яворчик, повідомляє The Guardian.
Вона наголосила, в Україні економічна ситуація є складною, незважаючи на те, що в 2023 році зростання становило близько 5%. Також існує "значний ризик" економічного зриву, якщо враховувати ймовірність продовження війни.
"Великий ризик полягає в тому, що якщо гроші не надійдуть з-за кордону, ситуація може піти по спіралі, і уряду, можливо, доведеться вдатися до друкарського верстата", - сказала Яворчик.
Також головний економіст ЄБРР зазначила, що український уряд зробив хорошу роботу щодо забезпечення макроекономічної стабільності.
"Але ми не хочемо, щоб на наших руках була держава-невдаха. Нам потрібно підтримувати Україну не лише військово, а й через бюджетну підтримку", - закликала вона.
За її словами, ЄБРР планує інвестувати в Україну від €7,5 млрд до €15 млрд протягом наступних п’яти років, особливо приділяючи увагу приватному сектору.
- 15 листопада стало відомо, що Рада директорів ЄБРР рекомендувала керуючим банку затвердити збільшення капіталу на €4 млрд з метою забезпечення значного та стабільного обсягу інвестицій в Україні зараз і в майбутньому.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.87 Купівля 37.87Продаж 38.56
- EUR Купівля 41.27Продаж 42.34
- Актуальне
- Важливе