У Європейській бізнес-асоціації розповіли, скільки компаній зможуть компенсувати підвищення військового збору

Про це вона повідомила в етері Еспресо.

"Ми провели опитування серед наших компаній, це крупні компанії, середні, серед малих компаній ми опитування не проводили. Це компанії абсолютно різних галузей економіки - це і ритейл, і виробники, промислові компанії. Наразі 55% компаній відповіли, що вони не в змозі будуть компенсувати зменшення заробітної плати через збільшення розміру військового збору", - розповіла вона.

За словами Наталії Артемчук, ще 25% компаній вагаються, або, швидше за все, не зможуть компенсувати підвищення військового збору.

"Частина компаній сказали, що в принципі вони розглядають такі варіанти компенсації, це приблизно до 20% від всіх опитаних компаній будуть розглядати варіанти компенсації працівникам. Це може бути як щомісячна компенсація такого податку, так може бути за рахунок премії в кінці року, додаткової премії. За нашими підрахунками це приблизно до 25% компаній, які ще вагаються, або скоріше не зможуть компенсувати", - додала менеджерка.