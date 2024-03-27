Україна отримає 100 млн євро кредиту від Банку розвитку Ради Європи: на що спрямують кошти
Україна отримає 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи. Кошти спрямують на компенсації за знищене внаслідок бойових дій житло
Про це повідомила пресслужба Мінфіну.
Компенсації передбачають отримання сертифікатів на придбання нового житла. Серед тих, хто одержить їх, – учасники бойових дій, люди з інвалідністю та багатодітні родини.
Проєкт HOME реалізовуватиметься по всій території України.
"Житловий сектор залишається одним із найбільш постраждалих унаслідок війни – загальні збитки оцінюються майже у 50 млрд доларів США. Ефективна реалізація проєкту HOME допоможе уряду надавати необхідну допомогу громадянам, домівки, яких було зруйновано або пошкоджено внаслідок бойових дій. У рамках проєкту передбачено надання компенсації за понад 2000 житлових сертифікатів, що дозволить близько 5700 українцям отримати компенсацію за знищене житло", – зазначила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова.
Громадян закликають подавати заявки на компенсацію через програму єВідновлення. Після автоматизованої перевірки заяву на отримання сертифіката буде опрацьовувати та схвалювати спеціальна Державна комісія з компенсації, зазначили в Мінфіні. Увесь перебіг розгляду заяви можна буде бачити у мобільному застосунку Дія.
- 27 грудня 2023 року стало відомо, що в Дії з'явилася послуга з обміну житлового сертифіката на нове помешкання.
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