Україна отримає 100 млн євро кредиту від Банку розвитку Ради Європи: на що спрямують кошти

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Компенсації передбачають отримання сертифікатів на придбання нового житла. Серед тих, хто одержить їх, – учасники бойових дій, люди з інвалідністю та багатодітні родини.

Проєкт HOME реалізовуватиметься по всій території України.

"Житловий сектор залишається одним із найбільш постраждалих унаслідок війни – загальні збитки оцінюються майже у 50 млрд доларів США. Ефективна реалізація проєкту HOME допоможе уряду надавати необхідну допомогу громадянам, домівки, яких було зруйновано або пошкоджено внаслідок бойових дій. У рамках проєкту передбачено надання компенсації за понад 2000 житлових сертифікатів, що дозволить близько 5700 українцям отримати компенсацію за знищене житло", – зазначила заступниця міністра фінансів Ольга Зикова.

Громадян закликають подавати заявки на компенсацію через програму єВідновлення. Після автоматизованої перевірки заяву на отримання сертифіката буде опрацьовувати та схвалювати спеціальна Державна комісія з компенсації, зазначили в Мінфіні. Увесь перебіг розгляду заяви можна буде бачити у мобільному застосунку Дія.