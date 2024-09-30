В Україні впроваджують нові механізми контролю за закупівлею електроенергії для ЗСУ
Міністерство оборони відповідним наказом встановлює новий порядок закупівлі електроенергії для ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту
Документ було розроблено Міністерством оборони спільно з Мінекономіки, повідомила пресслужба оборонного відомства.
Відповідно до наказу закупівлю електроенергії мають проводити на підставі рекомендацій, затверджених Міністерством економіки України, та з використанням розробленої тендерної документації.
У документі прописано відкриті тендери через електронну систему закупівель із дотриманням принципів прозорості та недискримінації учасників.
Передбачено, що учасники тендерів повинні подати документи, котрі підтверджують їхню компетентність та наявність досвіду у постачанні електроенергії. Також вони зобов’язані надавати банківські гарантії для забезпечення тендерних пропозицій та виконання договорів, що забезпечує надійність постачальників.
До участі в тендерах не буде допущено компанії з Росії, Білорусі та Ірану, що є важливим кроком у посиленні безпеки країни, наголосили у відомстві.
За тендерною документацією, критерії оцінки пропозицій мають ґрунтуватися на найнижчій ціні для прозорості процесу.
Учасникам тендерів також дозволено виправляти технічні помилки, якщо це не впливає на суть пропозиції, а забезпечення виконання договору становить до 5% від суми закупівлі, що гарантує виконання зобов'язань переможцями тендеру.
"Впровадження нових механізмів контролю закупівлі електроенергії для ЗСУ — це практика, яка сприяє встановленню чітких, прозорих та єдиних правил, які дають змогу запобігати зловживанням", — прокоментувала заступниця директора департаменту сфери публічних закупівель та конкурентної політики Міністерства економіки Ірина Сопилюк.
- У травні Кабінет Міністрів склав перелік критично важливих об'єктів, щодо яких не застосовуватимуть обмеження електропостачання. У цьому списку – військові частини й ТЦК.
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