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В Україні впроваджують нові механізми контролю за закупівлею електроенергії для ЗСУ

Юлія Юліна
30 вересня, 2024 понедiлок
17:53
Економіка імпорт електроенергії

Міністерство оборони відповідним наказом встановлює новий порядок закупівлі електроенергії для ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту

Зміст

Документ було розроблено Міністерством оборони спільно з Мінекономіки, повідомила пресслужба оборонного відомства.

Відповідно до наказу закупівлю електроенергії мають проводити на підставі рекомендацій, затверджених Міністерством економіки України, та з використанням розробленої тендерної документації.

У документі прописано відкриті тендери через електронну систему закупівель із дотриманням принципів прозорості та недискримінації учасників.

Передбачено, що учасники тендерів повинні подати документи, котрі підтверджують їхню компетентність та наявність досвіду у постачанні електроенергії. Також вони зобов’язані надавати банківські гарантії для забезпечення тендерних пропозицій та виконання договорів, що забезпечує надійність постачальників.

До участі в тендерах не буде допущено компанії з Росії, Білорусі та Ірану, що є важливим кроком у посиленні безпеки країни, наголосили у відомстві.

За тендерною документацією, критерії оцінки пропозицій мають ґрунтуватися на найнижчій ціні для прозорості процесу.

Учасникам тендерів також дозволено виправляти технічні помилки, якщо це не впливає на суть пропозиції, а забезпечення виконання договору становить до 5% від суми закупівлі, що гарантує виконання зобов'язань переможцями тендеру.

"Впровадження нових механізмів контролю закупівлі електроенергії для ЗСУ — це практика, яка сприяє встановленню чітких, прозорих та єдиних правил, які дають змогу запобігати зловживанням", — прокоментувала заступниця директора департаменту сфери публічних закупівель та конкурентної політики Міністерства економіки Ірина Сопилюк.

Теги:
Новини
Міністерство оборони
ЗСУ
Війна з Росією
Енергетика
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