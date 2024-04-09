Верховний Суд відмовив Суркісам у справі про стягнення $350 млн із ПриватБанку

Про це повідомляє пресслужба фінустанови, пише Інтерфакс-Україна.

"У ПриватБанку ми завжди стояли на захисті принципів чесності та законності, і цей випадок підкреслює нашу відданість цим цінностям. Таких самих результатів очікуємо в інших резонансних судових справах", - наводяться в релізі слова голови правління банку Герхарда Бьоша.

Держбанк нагадав, що справа "компаній Суркісів" розглядалася в судовому порядку з 2017 року, а з 2020 року перейшла до Верховного Суду.

"Вона вирізняється найбільш зухвалим судовим рішенням у діяльності банку. Уперше в історії України йдеться про стягнення коштів на підставі постанови суду про забезпечення позову. Мета дій суддів Печерського райсуду та Київської апеляції за ці роки – не справедливе правосуддя, а винятково стягнення з державного банку коштів у незаконний спосіб без ухвалення рішення по суті спору", - зазначається в релізі.