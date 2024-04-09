Верховний Суд відмовив Суркісам у справі про стягнення $350 млн із ПриватБанку
Верховний Суд задовольнив касаційні скарги у справі за позовом шести компаній-нерезидентів, наближених до сім'ї Суркісів, до державного ПриватБанку (Київ), Міністерства фінансів та уряду України, тим самим запобігши стягненню майже $350 млн із Привату
Про це повідомляє пресслужба фінустанови, пише Інтерфакс-Україна.
"У ПриватБанку ми завжди стояли на захисті принципів чесності та законності, і цей випадок підкреслює нашу відданість цим цінностям. Таких самих результатів очікуємо в інших резонансних судових справах", - наводяться в релізі слова голови правління банку Герхарда Бьоша.
Держбанк нагадав, що справа "компаній Суркісів" розглядалася в судовому порядку з 2017 року, а з 2020 року перейшла до Верховного Суду.
"Вона вирізняється найбільш зухвалим судовим рішенням у діяльності банку. Уперше в історії України йдеться про стягнення коштів на підставі постанови суду про забезпечення позову. Мета дій суддів Печерського райсуду та Київської апеляції за ці роки – не справедливе правосуддя, а винятково стягнення з державного банку коштів у незаконний спосіб без ухвалення рішення по суті спору", - зазначається в релізі.
- Нагадаємо, 15 квітня 2020 року Київський апеляційний суд підтвердив рішення Печерського районного суду, згідно з яким з ПриватБанку стягується 7 млрд грн на користь 6 англійських компаній сім’ї Суркісів.
- Апеляційна скарга була подана державним виконавцем Мін'юсту, а також ПриватБанком.
- Після цього у Міністерстві юстиції повідомляли, що банку не потрібно платити ці гроші: Рішення київського апеляційного суду у справі депозитів родини Суркісів у ПриватБанку не зобов’язує державних виконавців стягувати з банку мільярди гривень на користь позивачів, пояснили тоді.
- В ході подальших судів через пеню сума виросла із $250 млн до $350 млн (або з 7 до 10 млрд грн) внаслідок нарахування пені, яку вимагали позивачі - представники офшорних компаній братів Суркісів
- У вересні Суддя Печерського суду Вовк ухвалив стягнути 10 млрд грн з націоналізованого банку. Втім, Мін'юст оскаржив дане рішення
- 8 вересня Верховний суд зупинив виконання ухвали судді Сергія Вовка з Печерського суду щодо стягнення майже 10 млрд грн та відкрив касаційне провадження у справі за поданням Кабміну
- 14 квітня 2021 року касаційне провадження передали до Великої Палати Верховного суду.
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