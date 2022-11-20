Про це Теодорчик повідомив у Instagram.

За словами поляка, він вирішив піти з футболу в 31 рік через проблеми зі здоров'ям.

"Настав той день, про який я довго думав. Останні кілька років виглядали не так, як я хотів, я проводив більше часу в офісах, ніж на полі. Я намагався, боровся, але моє тіло не співпрацює з головою, характером і не хоче викладатися на 100%. Тому я повинен закінчити", - написав Теодорчик.

Польський форвард виступав за "Динамо" з 2014 до 2016 року та став дворазовим чемпіоном України. Також грав за польські "Полонію", "Лех", бельгійські "Андерлехт", "Шарлеруа" та італійські "Удінезе" і "Віченцу".

За збірну Польщі провів 19 матчів та забив 4 голи.

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