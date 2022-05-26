Про це повідомила пресслужба КМДА.

Програма заходів доступна за посиланням. Повідомляють, що є доступні 3D-тури зруйнованими та пошкодженими внаслідок війни будівлями.

Також у КМДА повідомили, що діти із родин учасників АТО/ООС зможуть відвідати Київський зоопарк на благодійній основі. А книгарня "Сяйво книги" організувала благодійну акцію збору малюнків для захисників та запровадила знижку в розмірі 20% на всю дитячу літературу.

У Києві відкрили гуманітарний центр всебічної допомоги для переселенців з Маріуполя.Там можна отримати психологічну та юридичну допомогу, відновити документи та допомогу в пошуку роботи. Крім того, в хабі працюють дитячі кімнати. Також там є дитяче харчування та необхідні для дітей речі. Центр розташований поруч з метро "Олімпійська", на вулиці Антоновича, 39.

Зазначають, що дорожники завершили поточний ремонт на 162 вулицях. На магістральних дорогах поновлюють дорожня розмітка та виконують роботи із заливки тріщин дорожнього покриття.

Українська столиця розробить власний план відновлення "на день після війни".

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