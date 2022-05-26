Екскурсії, виставки та патріотичний майстер-клас: День Києва святкуватимуть в умовах воєнного стану
У неділю, 29 травня, відзначатимуть День столиці. У Києві розробили 3D-тури зруйнованими будівлями та організували низку благодійних ініціатив. Також місцева влада закликала не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та одразу спускатися в укриття
Про це повідомила пресслужба КМДА.
Програма заходів доступна за посиланням. Повідомляють, що є доступні 3D-тури зруйнованими та пошкодженими внаслідок війни будівлями.
Також у КМДА повідомили, що діти із родин учасників АТО/ООС зможуть відвідати Київський зоопарк на благодійній основі. А книгарня "Сяйво книги" організувала благодійну акцію збору малюнків для захисників та запровадила знижку в розмірі 20% на всю дитячу літературу.
У Києві відкрили гуманітарний центр всебічної допомоги для переселенців з Маріуполя.Там можна отримати психологічну та юридичну допомогу, відновити документи та допомогу в пошуку роботи. Крім того, в хабі працюють дитячі кімнати. Також там є дитяче харчування та необхідні для дітей речі. Центр розташований поруч з метро "Олімпійська", на вулиці Антоновича, 39.
Зазначають, що дорожники завершили поточний ремонт на 162 вулицях. На магістральних дорогах поновлюють дорожня розмітка та виконують роботи із заливки тріщин дорожнього покриття.
- Українська столиця розробить власний план відновлення "на день після війни".
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