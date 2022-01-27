Екслідер "Шахтаря" Марлос знайшов нову команду

Про це повідомив інсайдер Хорхе Нікола у twitter.

За його інформацією, півзахисник домовився з "Атлетико Паранаенсе" про контракт на один рік.

Крім клубу з Курітіби, Марлосом цікавилися бразильські "Сан-Паулу", "Атлетико Мінейро", "Ботафого", а також американське "Х'юстон Динамо"

33-річний Марлос виступав за "Шахтар" з 2014 року. До донецького клубу він перейшов з харківського "Металіста". Також грав за бразильські "Курітібу", "Сан-Паулу" та уругвайський "Рентістас".

У вересні 2017 року Марлос прийняв українське громадянство. Після цього провів за збірну України 27 матчів та забив 1 гол.

У нинішньому сезоні Марлос зіграв за "Шахтар" 26 матчів, забив 3 голи та віддав 6 результативних передач.



Нагадаємо, 12 грудня 2021 року Марлос залишив "Шахтар".

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