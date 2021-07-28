Екссуперник Усика зробив приголомшливий прогноз на бій українця з Джошуа
Американський боксер Майкл Хантер заявив, що українець Олександр Усик переможе британця Ентоні Джошуа
Про це повідомляє Boxing UK в YouTube.
На думку Хантера, український важковаговик переможе британця за очками та зможе уникнути нокауту.
"Я не уявляю, що Ентоні Джошуа його нокаутує. Я не кажу, що Джошуа цього не зробить, адже він на це здатний, але цього разу я просто не бачу нокауту від нього. Я вважаю Усика дуже захисним бійцем. Він не ризикує і не концентрується на силі. Так що я не бачу, щоб він вразив Джошуа, але його ударів вистачить, щоб перемогти суддівським рішенням", - сказав Хантер, який програв Усику за очками у 2017 році у бою за титул чемпіона світу WBO (Всесвітньої боксерської ради) у першій важкій вазі (до 90,7 кг).
Усик та Джошуа зустрінуться 25 вересня у Лондоні.
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 20 липня про бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа було оголошено офіційно.
- Джошуа, заявив, що у поєдинку з Усиком знову ставить усі свої досягнення на карту.
- Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк підтвердив, що у контракті на бій з Ентоні Джошуа передбачено можливість реваншу.
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