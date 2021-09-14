Екстренер Усика бурхливо відреагував на звинувачення, що він "злив" Джошуа план перемоги над українцем
Колишній тренер Олександра Усика Джеймс Алі Башир відкинув звинувачення в тому, що розкрив перед боєм з британцем Ентоні Джошуа слабкі сторони українського боксера
Про це повідомляє vRINGe.com.
За словами Башира, він не "зливав" у табір Джошуа інформацію про слабкі сторони Усика, а просто змоделював у ролі експерта, які б поради він давав українському та британському боксерам, якби перебував у куті кожного з них під час бою.
"Я грав роль коментатора, я не грав роль колишнього тренера. Я сказав, що б зробив, якщо був би тренером Усика, і що б я зробив, якби був тренером Джошуа. Як робили сотні інших експертів. Тому я не єдина людина, яка бачить, як діяти. Я не назвав фаворитом Джошуа чи Усика. Я просто грав роль експерта. Так що, нехай йдуть зі своїми звинуваченнями до біса", - сказав Башир та додав. що не зробив нічого поганого для Усика.
У 2016 році американець привів Олександра Усика до першого чемпіонського титулу у першій важкій вазі (до 90,7 кг), який він здобув у поєдинку з поляком Кшиштофом Гловацькі. На початку 2017 року боксер припинив співпрацю з Баширом.
Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 14 вересня британський промоутер Френк Воррен заявив, що у разі, якщо Олександру Усику вдасться впоратися з пресингом Ентоні Джошуа у першій половині поєдинку, то він переможе за очками.
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