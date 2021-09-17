Електролітак Rolls-Royce вперше піднявся у повітря
Електричний літак Spirit of Innovation від компанії Rolls-Royce здійснив свій перший політ у небі
Про це повідомляє New Atlas.
Політ тривав 15 хвилин у середу в графстві Вілтшир, що на півдні Англії. Зазначається, що перший політ планувався ще понад рік тому, проте був виконаний лише зараз.
Нині у планах компанії здійснити політ, під час якого електричне повітряне судно Spirit of Innovation зможе набрати швидкість понад 480 км за годину.
"Перший політ Spirit of Innovation - це велике досягнення для команди компанії Rolls-Royce. Ми зосереджені на досягненні технологічних проривів, необхідних суспільству для декарбонізації транспорту у повітрі, на землі та у морі", - заявив гендиректор компанії Воррен Іст.
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