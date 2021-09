Електролітак Rolls-Royce вперше піднявся у повітря

Про це повідомляє New Atlas.



Політ тривав 15 хвилин у середу в графстві Вілтшир, що на півдні Англії. Зазначається, що перший політ планувався ще понад рік тому, проте був виконаний лише зараз.



Нині у планах компанії здійснити політ, під час якого електричне повітряне судно Spirit of Innovation зможе набрати швидкість понад 480 км за годину.



"Перший політ Spirit of Innovation - це велике досягнення для команди компанії Rolls-Royce. Ми зосереджені на досягненні технологічних проривів, необхідних суспільству для декарбонізації транспорту у повітрі, на землі та у морі", - заявив гендиректор компанії Воррен Іст.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb