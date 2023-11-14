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#EmptyChairWeek: в Україні стартувала інформаційна кампанія пам’яті митців, яких забрала війна

14 листопада, 2023 вiвторок
11:58
Культура #EmptyChairWeek

Кампанія за ініціативи Українського ПЕН триває з 13 до 19 листопада — усіх небайдужих закликають долучатися у соціальних мережах 

15 листопада за ініціативою Міжнародного ПЕН з кінця 1980-х років світ відзначає День порожніх стільців. Порожні стільці на правозахисних акціях цього дня символізують авторів, які не можуть бути з нами через ув’язнення, переслідування, зникнення чи вбивство. 

Цьогоріч до Дня порожніх стільців Український ПЕН ініціює #EmptyChairWeek — інформаційну кампанію пам’яті митців, життя яких забрала повномасштабна війна росії проти України. Кампанія у соціальних мережах триватиме з 13 до 19 листопада. 

До кампанії пам’яті долучаться: акторка Римма Зюбіна, режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв, журналістка та телеведуча Мирослава Барчук, журналіст Віталій Портников, журналістка Ольга Герасим’юк, філософ та письменник, президент Українського ПЕН Володимир Єрмоленко, поетеса Катерина Калитко, режисерка та письменниця Ірина Цілик, письменниця Мар’яна Савка, письменниця Марія Титаренко та інші культурні і медіадіячі.

Організатори закликають усіх небайдужих протягом тижня — з 13 до 19 листопада — долучитися до ініціативи, а саме: зробити на своїх сторінках у соцмережах під хештегом #EmptyChairWeek дописи про українських письменників, музикантів, акторів, істориків, художників, мовознавців та інших культурних діячів, чиї життя обірвалися після 24 лютого 2022 року. 

Мета #EmptyChairWeek — згадати якнайбільше імен полеглих митців та зробити так, аби вони якомога ширше прозвучали у публічному просторі, саме тому цінним буде кожен допис — як про тих, з ким ви були знайомі особисто, так і про тих, чиї імена дізналися лише після їхньої загибелі. 

Від початку повномасштабної війни Український ПЕН відстежує втрати серед діячів культури, історії яких зʼявляються у медіа. Станом на 13 листопада 2023 року ПЕН зібрав 71 ім’я — про митців, які вже не з нами, можна прочитати тут у моніторингу за 2022 рік та за цим посиланням у моніторингу за 2023 рік.

Це неофіційний моніторинг: команда ПЕН усвідомлює, що митців, загиблих після 24 лютого 2022 року, більше, ніж відомо публічно, і про багатьох поки що немає інформації. 

Суспільство
Війна з Росією
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