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Єпископ УПЦ МП на Різдво молився в Росії за солдатів армії РФ

24 січня, 2023 вiвторок
15:00
Суспільство

Юрій Харон, який носить ім’я єпископа Макарівського УПЦ МП Гедеона, на Різдво 7 січня помолився в Казані за російські війська. Він "звершив всенічне бдіння" у чоловічому монастирі РПЦ у співслужінні з митрополитом Казанським і Татарстанським Кірілом

Відповідну інформацію оприлюднено на сайті Духовний фронт України з посиланням на офіційний сайт Казанської єпархії РПЦ.

На сайті єпархії зазначили, що під час богослужіння були піднесені молитви за російське воїнство і за мир. Окрім цього, було зачитане послання патріарха РПЦ Кіріла (Гундяєва), який підтримує війну Росії проти України.

"Ні очільник УПЦ (МП) Онуфрій, ні Синод УПЦ (МП) не застосував ніякого покарання щодо любителя країни агресора, який вважає нормальним молитись за російські війська і перебувати в росії, яка спустошує Україну", – йдеться в повідомленні Духовного фронту.

Гедеон, або ж Юрій Харон, народився в 1960 році в Одесі. Постриг Харона здійснив єпископ Курський і Білгородський, ієрейську хіротонію – архієпископ Омський і Тюменьський. У 1991-1999 роках був кліриком Американської православної церкви, зокрема, служив у храмах Сан-Франциско. 

У 2009-му році став намісником Десятинного чоловічого монастиря. Кияни багаторазово протестували проти будівлі, яку незаконно побудували на території Національного музею історії України. 

Крім того, Харон був замішаний  у паспортний скандал.

"Наприкінці 2018-го року у ЗМІ опублікували скан-документ російського паспорта єпископа Гедеона. Відтак, у лютому наступного року українські прикордонники затримали його в аеропорту Борисполя і депортували до США. Також Гедеона позбавили українського громадянства, зокрема, через антиукраїнську пропаганду. Але у вересні Окружний адміністративний суд Києва вирішив повернути Гедеону український паспорт", – повідомляли у Слідство інфо.

Окрім того, як інформували ЗМІ, в Гедеона є квартира в Одесі, а також у 2008 році були автомобілі  Porsche Cayenne і Volkswagen Multivan.

  • У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій (#8221 від 23.11.2022) – про заборону в Україні діяльності РПЦ і підпорядкованих їй структур та організацій.
  • КСУ 27 грудня визнав конституційним закон, який зобов'язує УПЦ Московського патріархату змінити назву таким чином, аби вона вказувала на її приналежність Росії.
  • Нагадаємо, на Рівненщині на приватній території зводять церкву московського патріархату, місцева влада відмовляється коментувати законність будівництва 

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