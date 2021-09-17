ЄС готує на саміт з Україною жорсткі заяви щодо Росії, - EUobserver.
Євросоюз планує посилити критику російської агресії на сході України на наступному саміті Україна-ЄС в Києві
Про це повідомляє EUobserver.
ЄС буде вимагати у РФ забезпечити більшу прозорість і достовірно пояснити розгортання збройних сил і техніки на окупованих територіях.
У проекті йдеться про зосередження російських сил на кордоні з Україною і на території тимчасово окупованого Криму, яке стривожило європейський континент навесні 2021 року.
"Ми як і раніше глибоко занепокоєні... безпрецедентним великомасштабним нарощуванням військової міці недалеко від кордону з Україною, а також в незаконно анексованому Криму і місті Севастополі", - йдеться в проекті комюніке від 12 жовтня за підсумками зустрічі топ-посадовців ЄС Шарля Мішеля і Урсули фон дер Ляєн з президентом України Володимиром Зеленським.
Відомо, що у підготовленому проєкті декларації ЄС використовуються більш різкі формулювання щодо ролі Росії в війні на сході України, ніж у висновках останнього саміту від 2020 року.
У ньому підкреслюється відповідальність Росії як сторони конфлікту.
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