Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Володимир Горбач прокоментував подальшу перспективу для європейської спільноти резолюцію Європарламенту щодо визнання РФ державою спонсором тероризму.



"У світі існує міжнародна конвенція про заборону спонсорувати тероризм і країною-підписантом цієї конвенції у тому числі є РФ, отже її можна притягнути до відповідальності за нормами цієї угоди. Ми маємо повне моральне право називати РФ країною-терористом, але юридично у міжнародному праві такого терміну поки що немає. До того ж резолюції Європарламенту мають рекомендаційний характер, однак, у такій рекомендації міститься пропозиція розробити правові основи у праві ЄС, щоб стало можливим притягнути РФ до відповідальності за її терористичну діяльність", - пояснив політичний аналітик.



Володимир Горбач додав, що у резолюції Європарламенту Росію названо державою спонсором тероризму, а через кому додано, що це держава, яка практикує терористичні дії.



"Тому, за терористичні діяння з боку РФ, має бути передбачена якась відповідальність. Якщо міжнародне право поки що не гарантує притягнення до відповідальності таких держав, то ЄС спробує створити такі юридичні умови, якщо буде взята до уваги пропозиція Європарламенту. І це може стати проривним моментом у цій справі", - підкреслив Горбач.

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