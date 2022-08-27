ЄС не може покладатися на свої "бонсай-армії" перед лицем нинішніх стратегічних загроз, - Боррель

Про це очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель написав у блозі на сайті Європейської зовнішньополітичної служби.

"Європейські армії "вихолостили" і описали як "бонсай-армії": вони виглядають як справжні, але скоротилися до мініатюрних версій" - пише дипломат.

Боррель наводить свідчення 13 липня начальника Генерального штабу Франції, який відкрито поставив під сумнів здатність французької армії вести конфлікт "високої інтенсивності" на європейській землі.

"Питання в тому, що робити. До якого типу конфліктів ми готуємо наші армії та які рішення випливають з цього з точки зору позиції, бюджету, навчання тощо? Ми не можемо продовжувати протиставляти "бонсай-армії" більш загрозливому стратегічному ландшафту, включаючи противників, які використовують високоінтенсивну війну. Водночас ми не можемо вдавати, що задоволені нашим досвідом експедиційної війни" - зазначив Боррель.

На його думку, все це вимагає готовності глибоко й серйозно подумати про вибір і компроміси й приймати відповідні рішення.

"Справжній сенс полягає в тому, щоб обмірковувати це разом, як європейці. Наші армії повинні бути здатними вести як територіальну оборону, так і асиметричну війну на відстані" - наголосив він.

За словами Борреля, це треба робити в рамках НАТО, оскільки майже всі країни-члени ЄС зараз є членами Альянсу.

"Але ми також повинні бути в змозі більше покладатися на себе та продемонструвати нашу стратегічну відповідальність, коли наші інтереси безпеки знаходяться під загрозою на наших кордонах і за їх межами. Ось чому країни-члени ЄС повинні краще інвестувати разом і співпрацювати в сфері оборони" - заявив головний дипломат ЄС.

Раніше стало відомом, що Федеральний уряд Німеччини готує до передачі України новий пакет військової допомоги. Німеччина має передати ще 3 зенітні самохідні установки GEPARD. Крім того, до нового пакету увійдуть 11 бронетранспортерів M113 з озброєнням. Також уряд Німеччини схвалив продаж Україні 255 високоточних керованих артилерійських снарядів Vulcano.

22 серпня у МЗС назвали європейські країни, для яких постачання зброї для України - табу.

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