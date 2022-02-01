ЄС офіційно оголосила пропозицію макрофінансової допомоги Україні у €1,2 мільярда
Європейська комісія офіційно оголосила про намір виділити Україні нову програму макрофінансової допомоги на суму €1,2 млрд, яку раніше анонсувала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на слова речниці Єврокомісії Верлі Нуйц 1 лютого під час брифінгу у Брюсселі.
"Єврокомісія запропонувала сьогодні нову програму макрофінансової допомоги для України до €1,2 млрд, як це було оголошено президентом Урсулою фон дер Ляєн минулого тижня. Ця програма дозволить посилити макроекономічну стабільність України та її загальну стійкість в поточному контексті. Фонди макрофінансової допомоги будуть доступними для України у формі довгострокових кредитів на дуже вигідних умовах", - зазначила речниця Єврокомісії.
Вона додала, що швидке ухвалення цих пропозицій Радою ЄС та Європейським парламентом дозволить Європейській комісії негайно виплатити Україні перший транш допомоги в обсязі €600 млн. Другий транш виплатять після позитивної оцінки прогресу української влади "у визначеному колі короткострокових політичних заходів".
Як наголосила Нуйц, новий макрофінансовий пакет доповнює допомогу, яку ЄС вже надав Україні для підтримки стійкості країни та її модернізації, а також у боротьбі з пандемією COVID-19, на загальну суму більше €17 млрд з 2014 року.
- Нагадаємо, 21 січня голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз виділить Україні новий пакет макрофінансової допомоги обсягом €1,2 млрд через ризик нападу Росії.
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