Про це інформує Reuters.

Повідомляється, що Європейський Союз має намір мобілізувати до €300 млрд інвестицій до 2030 року, аби припинити залежність від російської нафти і газу.

Про це в середу заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона також повідомила, що інвестиції включатимуть €10 млрд на газову інфраструктуру та €2 млрд на нафту. Решту мобілізують на чисту енергію.

Фон дер Ляєн також додала, що Брюссель пропонує збільшити юридичні цілі ЄС щодо відновлюваної енергії та енергоощадження до 2030 року.



"RePowerEU допоможе нам заощадити більше енергії, щоб прискорити поетапну відмову від викопного палива і, головне, розпочати інвестиції в новому масштабі. Тож я б сказав, що це буде підтримка нашої європейської зеленої угоди", — прокоментувала вона.

Нагадаємо, 9 травня після зустрічі з Орбаном фон дер Ляєн розповіла про прогрес щодо ембарго ЄС на російську нафту