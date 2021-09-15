ЄС у 2022 році планує скликати оборонний саміт, - фон дер Ляєн
Євросоюз готує проведення оборонного саміту
Про це заявила під час свого щорічного звернення глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє ЄП.
"Ми працюємо з Генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом над новою спільною декларацією ЄС і НАТО, яка буде представлена до кінця року", - сказала вона.
Вона додала, що ЄС повинен робити більше для власної оборони.
Фон дер Ляєн повідомила, що разом із президентом Франції Еммануелем Макроном скличе оборонний саміт ЄС у першій половині 2022 року.
"Нам потрібно вирішити, як ми можемо використовувати всі можливості, які вже закладені в договорі про ЄС. Ось чому під головуванням Франції ми з президентом Макроном скличемо саміт з європейської оборони", - сказала президентка Єврокомісії.
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