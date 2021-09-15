ЄС у 2022 році планує скликати оборонний саміт, - фон дер Ляєн

Про це заявила під час свого щорічного звернення глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє ЄП.



"Ми працюємо з Генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом над новою спільною декларацією ЄС і НАТО, яка буде представлена до кінця року", - сказала вона.

Вона додала, що ЄС повинен робити більше для власної оборони.

Фон дер Ляєн повідомила, що разом із президентом Франції Еммануелем Макроном скличе оборонний саміт ЄС у першій половині 2022 року.

"Нам потрібно вирішити, як ми можемо використовувати всі можливості, які вже закладені в договорі про ЄС. Ось чому під головуванням Франції ми з президентом Макроном скличемо саміт з європейської оборони", - сказала президентка Єврокомісії.