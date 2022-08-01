ЄС відкритий до діалогу з РФ, якщо вона відмовиться від імперських претензій і поважатиме цілісність всіх держав, зокрема й України, — Боррель
Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель наголосив, що ЄС відкритий до діалогу з РФ, якщо вона відмовиться від імперських претензій і поважатиме цілісність всіх держав, зокрема й України
Про це він написав у публікації для Мадридського університету Комплутенсе.
Голова європейської дипломатії зауважив, що санкції не розвалять Росію через наявність природних ресурсів у країні, однак "не дадуть її економіці процвітати".
Жозеп Боррель наголосив, що більш вагомими та значними стануть геополітичні зміни в країні, оскільки Росії доведеться відмовитись від прагнень повернути статус наддержави, і "вибрати політичне виживання під китайським крилом".
- 1 серпня у Британії запрацював реєстр кінцевих власників нерухомості. Реформа спрямована на сприяння діям уряду Великої Британії з "викорінення російських олігархів і клептократів, які використовують територію Британії для приховування незаконних багатств".
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