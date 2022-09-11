Відповідне перехоплення розмов оприлюднили у Головне управління розвідки МО у телеграмі.

"Якщо зараз до нас не прийдете – нам п*зда...Тут вже такий п*здець, вони вже трасу на Куп'янськ відрубають. А якщо її відріжуть, то це все, п*зда. Ні палива, нічого… Я просто в ах*ї, звідси такі сили вивели і лишили просто з гулькин х*й… Я взагалі розчарувався в цій х**ні… І що робити: або прориватися, вибиратися звідси, або х*й його знає, або стояти", - сказав окупант.

Також російський окупант жалівся, що військове командування РФ змушує повертатися без палива й боєприпасів у бій із ЗСУ.

"Говорив з кентами з 9-ки, коли все почалося, коли в наступ ці пішли, вони (українські військові, - ред.), кажуть, вийшли раптово. Ніхто навіть нічого не зрозумів… Вони вийшли й все, ні артилерія не працювала, ніхто. Ніхто, бл*ть, не працював, а ми відступаємо… Вони (російські окупанти, - ред.) почали відступати, пішли до нуля, а там прилетів якийсь х*р з бугра міністерський і почав їх зупиняти: "ви чо там, бл*ть, боягузи. Всі назад", - йдеться у перехопленні.

У Харківській області українські військові звільнили Великий Бурлук, розташований за 20 км від кордону з РФ.

Збройні Сили України 11 вересня, відбили у російських окупантів Гоптівку, де знаходиться пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Росією.

У результаті успішного контрнаступу українських військ на Харківському напрямку, російські війська тікають з награбованим вглиб тимчасово зайнятих територій або на територію РФ.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb