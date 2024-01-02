Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Естонія першою з пострадянських країн дозволила укладати одностатеві шлюби

Естонія першою з пострадянських країн дозволила укладати одностатеві шлюби

2 січня, 2024 вiвторок
01:52
Світ ЛГБТ

В Естонії 1 січня набув чинності закон, який дозволяє укладення одностатевих шлюбів. Це перша з пострадянських країн, де ухвалили таке рішення

Про це пише "Громадське".

До сімейного законодавства внесли зміни, аби дві повнолітні людини могли одружитися незалежно від статі. Так, слова "чоловік" і "жінка" у законі замінили на формулювання "дві фізичні особи".

Також одностатеві пари, згідно з новим законом, отримали можливість усиновлювати дітей. Відповідні зміни естонський парламент ухвалив у червні 2022 року, але набув чинності закон лише з початком нового року.

Відтепер одностатеві пари можуть подавати заяву на шлюб онлайн. Перші заявки будуть оброблені та сертифіковані до 2 лютого. Зазвичай обробка заявок займає від одного до шести місяців.

"Для спільноти ЛГБТ+ це дуже важливе послання від уряду, яке говорить, що нарешті ми такі ж рівні, як і інші пари; що ми цінні, маємо право на однакові послуги та однакові можливості", — сказав керівник Baltic Pride Кейо Сомельт.

Раніше в країні ЛГБТ-парам дозволили укладати цивільні партнерства. Така можливість залишиться паралельно зі шлюбами.

  • Нагадаємо, у червні парламент Естонії ухвалив закон, що дозволяє двом повнолітнім особам укладати шлюб незалежно від їхньої статі. Закон набув чинності з 1 січня.
Суспільство
Естонія
Читайте також:
Володимир Путін
1 січня, 2024 понедiлок
Обстріли Бєлгородщини: Путін пригрозив нарощувати удари по Україні
Ізраїль танк
1 січня, 2024 понедiлок
ЦАХАЛ вносить корективи до свого розгортання в Секторі Гази для тривалої війни
Сергій Наєв
1 січня, 2024 понедiлок
Наєв назвав чисельність військ РФ на прикордонних з Україною територіях
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.15
    Купівля 38.15
    Продаж 39
  • EUR
    Купівля 42.02
    Продаж 43.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
2 січня
02:43
Оновлено
електроенергія, шахеди
У ніч на 2 січня РФ знову запустила "шахеди" по Україні: вони рухаються на захід, працює ППО
02:20
Біньямін Нетаньягу
Верховний суд Ізраїлю анулював скандальну поправку уряду Нетаньягу до судової реформи
01:24
Дональд Трамп
В Європі розробляють план допомоги Україні на випадок перемоги Трампа у США, - The Times
00:56
Ізраїль побудував "маленьку Газу"
У США заявили, що бойові дії в Газі можуть перейти у менш інтенсивну фазу
00:28
спорт щахи Україна
Український шахіст Самуненков став наймолодшим гросмейстером у світі
2024, понедiлок
1 січня
23:47
Володимир Зеленський
Крим і битва в Чорному морі стануть центром тяжіння війни: Зеленський про воєнні плани України на 2024 рік
23:11
Оновлено
Обстріл Києва. 29.12.2023
Кількість загиблих унаслідок масованої повітряної атаки по Україні 29 грудня зросла. Усі деталі
23:05
Володимир Зеленський
Мобілізація – це не лише те, що солдати йдуть на фронт, - Зеленський
22:08
Оновлено
Японія
У Японії стався потужний землетрус: є загиблі, попереджають про загрозу цунамі
21:37
перетин кордону, черги на кордоні
Посилені перевірки на кордоні: омбудсмен направив листа до ДПСУ щодо ймовірного порушення Конституції
21:04
уряд Норвегії, Норвегія
Норвегія дозволила прямі продажі зброї оборонним органам України
20:36
Зеленський Трюдо
Україна отримала від Канади додаткові системи ППО NASAMS: Зеленський провів розмову з Трюдо
20:18
Оновлено
Обстріл, БПЛА, шахеди, Сумщина
Росіяни 1 січня атакували Україну: у Києві та області працювала ППО, на Сумщині "шахед" влучив у будинок, загинули дві людини
20:09
Оновлено
обстріл Донеччина
РФ у перший день нового року вбила двох жителів Донеччини
20:06
OPINION
Володимир Єрмоленко
Подяка — це кисень для спільного життя
19:56
українські військові, Куп'янськ
Ворог здійснює диверсійно-розслідувальну діяльність на Сіверському та Слобожанському напрямках, - Генштаб
19:33
Суспільство
В Україні запрацювала оновлена гаряча лінія для військових та їхніх родин
19:13
Назарій Русин (в центрі)
Ексфорвард "Динамо" забив перший гол за англійський клуб
18:42
Ексклюзив
Авдіївка
Начальник Авдіївської МВА Барабаш назвав головну ціль РФ на Авдіївському напрямку
18:35
вибори до Держдуми
Окупанти змушують жителів ТОТ ставити підписи на підтримку кандидата в президенти РФ Путіна, - Спротив
18:23
Китай Тайвань
Мир має ґрунтуватися на гідності: президентка Тайваню прокоментувала заяву лідера Китаю про неминуче возз’єднання
18:01
OPINION
Сергій Громенко
Юрба легко творить собі кумирів
18:00
Ексклюзив
Чорноморський флот РФ
Зброя "судного дня": Братчук розповів про напрацювання для знищення Чорноморського флоту РФ
17:34
Петр Павел
Президент Чехії заявив, що підтримує перехід країни на євро
16:45
Огляд
Хто такий Євген Черняк: алкогольний магнат, щодо якого відкрили провадження і в Росії, і в Україні
16:38
Ексклюзив
TikTok
Російська пропаганда в TikTok: експерт Чаленко розповів, як ворог впливає на українців через популярну соцмережу
16:36
Сергій Наєв
Наєв назвав чисельність військ РФ на прикордонних з Україною територіях
16:34
Донецька область
Росіяни збільшили кількість блокпостів у Донецьку та шукають інформаторів, - Спротив
16:33
Офіс генпрокурора
РФ вбила в Україні 514 дітей, дані не остаточні, - Офіс генпрокурора
16:18
крилата ракта "Калібр"
РФ утримує в Чорному морі три ракетоносії, загальний залп – до 24 "калібрів"
16:11
Ексклюзив
долари
Економіст Бураковський назвав два чинники, які впливатимуть на курс валют у 2024 році
16:09
OPINION
Юрій Богданов
12 ключових підсумків року
16:02
погода, зима, сніг
Наталка Діденко попередила про похолодання, дощ і мокрий сніг
15:58
На фото: Анна Саліванчук
"Не кожному потрібно воювати": акторка Саліванчук відповіла, чому її чоловік-нардеп Божков не на фронті
15:58
Ексклюзив
окупанти
Майор запасу НГУ Гетьман назвав головні воєнні цілі РФ на 2024 рік
15:46
Удар РФ по музею Шухевича: найцінніші експонати в безпеці, проте будівля зруйнована вщент
15:38
Ексклюзив
ЗСУ
Речник бригади "Сталевий кордон" про мобілізацію: "На фронті не потрібні люди, які не хочуть воювати"
15:29
Володимир Путін
Обстріли Бєлгородщини: Путін пригрозив нарощувати удари по Україні
15:28
Італія
Італія перейняла головування у групі послів G7 з підтримки України
15:24
Прем'єр Фінляндії Петтері Орпо
Прем’єр Фінляндії Орпо пообіцяв продовжити довгострокову підтримку України та наростити виробництво боєприпасів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV