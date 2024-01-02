Естонія першою з пострадянських країн дозволила укладати одностатеві шлюби

Про це пише "Громадське".

До сімейного законодавства внесли зміни, аби дві повнолітні людини могли одружитися незалежно від статі. Так, слова "чоловік" і "жінка" у законі замінили на формулювання "дві фізичні особи".

Також одностатеві пари, згідно з новим законом, отримали можливість усиновлювати дітей. Відповідні зміни естонський парламент ухвалив у червні 2022 року, але набув чинності закон лише з початком нового року.

Відтепер одностатеві пари можуть подавати заяву на шлюб онлайн. Перші заявки будуть оброблені та сертифіковані до 2 лютого. Зазвичай обробка заявок займає від одного до шести місяців.

"Для спільноти ЛГБТ+ це дуже важливе послання від уряду, яке говорить, що нарешті ми такі ж рівні, як і інші пари; що ми цінні, маємо право на однакові послуги та однакові можливості", — сказав керівник Baltic Pride Кейо Сомельт.

Раніше в країні ЛГБТ-парам дозволили укладати цивільні партнерства. Така можливість залишиться паралельно зі шлюбами.