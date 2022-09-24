Естонія подарує Житомирській області 12 автобусів
Естонія подарує Житомирській області України 12 автобусів для відновлення транспортного сполучення під час війни з Росією
Про це йдеться у повідомленні МЗС Естонії.
"Сподіваюся, що ці автобуси допоможуть мешканцям Житомирської області безпечно дістатися до місця призначення", – сказав міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.
Зазначається, що автобуси Iveco Irisbus раніше обслуговували пасажирські регулярні лінії в Естонії. У суботу до Житомира вирушили три автобуси. Ще 9 вирушать туди наступного тижня.
Рейнсалу пояснив, що Естонія прагне запропонувати Україні всебічну підтримку, у тому числі допомагаючи їм відновити повсякденне життя, попри війну з Росією.
На початку літа цього року Естонія відповіла на заклик України обрати фокусні регіони для допомоги у відбудові. Естонія обрала Житомирську область. Автобуси відправляються у відповідь на запит із Житомира.
"Я радий, що у співпраці з декількома агентствами та компаніями ми можемо запропонувати практичну допомогу з автобусами, які сьогодні вирушили, оскільки це вкрай необхідно", — підкреслив Рейнсалу.
У червні п'ять аналогічних вживаних автобусів Естонія відправила до Бучі.
Відомо, що Естонія надала Україні гуманітарну допомогу на суму понад 20 мільйонів євро, з яких майже 19 мільйонів надійшли від приватного та третього секторів.
- 24 вересня Естонія долучилася до позову України проти Росії щодо геноциду. Країна вирішила скористатися положеннями статті 63 Конвенції про запобігання геноциду й долучитися до позову України проти Російської Федерації, поданого в Міжнародному суді ООН за звинуваченнями в геноциді.
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