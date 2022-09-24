Естонія подарує Житомирській області 12 автобусів

Про це йдеться у повідомленні МЗС Естонії.

"Сподіваюся, що ці автобуси допоможуть мешканцям Житомирської області безпечно дістатися до місця призначення", – сказав міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

Зазначається, що автобуси Iveco Irisbus раніше обслуговували пасажирські регулярні лінії в Естонії. У суботу до Житомира вирушили три автобуси. Ще 9 вирушать туди наступного тижня.

Рейнсалу пояснив, що Естонія прагне запропонувати Україні всебічну підтримку, у тому числі допомагаючи їм відновити повсякденне життя, попри війну з Росією.

На початку літа цього року Естонія відповіла на заклик України обрати фокусні регіони для допомоги у відбудові. Естонія обрала Житомирську область. Автобуси відправляються у відповідь на запит із Житомира.

"Я радий, що у співпраці з декількома агентствами та компаніями ми можемо запропонувати практичну допомогу з автобусами, які сьогодні вирушили, оскільки це вкрай необхідно", — підкреслив Рейнсалу.

У червні п'ять аналогічних вживаних автобусів Естонія відправила до Бучі.

Відомо, що Естонія надала Україні гуманітарну допомогу на суму понад 20 мільйонів євро, з яких майже 19 мільйонів надійшли від приватного та третього секторів.

24 вересня Естонія долучилася до позову України проти Росії щодо геноциду. Країна вирішила скористатися положеннями статті 63 Конвенції про запобігання геноциду й долучитися до позову України проти Російської Федерації, поданого в Міжнародному суді ООН за звинуваченнями в геноциді.

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