Естонія встановила "зуби дракона" в пункті пропуску на кордоні з Росією

Про це пише Delfi.

Зазначається, що якщо зі сторони Росії збільшиться потік людей, то Естонія буде змушена закрити прикордонний пункт у Нарві. Також прикордонники готові до того, що люди незаконно перетинатимуть кордон поза межами пункту пропуску.

Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс заявив, що країна наразі не має інформації про кількість біженців, яких з російського боку могли примусово переправити до естонського кордону. Проте, за його словами, країна готова до будь-якого розвитку подій.

"Ми проводимо попередню перевірку безпосередньо на кордоні мосту, щоб ніхто без причини (йдеться про людей, які не мають законних підстав для в'їзду в Естонію, - ред.) не дістався прикордонного пункту", - повідомив він.

Керівник нарвського прикордонного пункту Марек Лійва поінформував, що загородження встановили на випадок, якщо Естонія ухвалить рішення про обмеження в'їзду в країну зі сторони РФ.

"Ми підготували ці бетонні блоки на випадок, якщо уряд Естонії вирішить за прикладом наших сусідів обмежити в'їзд у країну з РФ, щоб стримати хвилю нелегальних мігрантів. Також, оскільки з 1 лютого ми очікуємо закриття Івангородського прикордонного пункту на ремонт, ці бетонні блоки будуть у період закриття обмежувати пересування автотранспорту на мосту", - сказав він.