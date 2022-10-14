Естонія вважає, що умовою для переговорів України з РФ має стати згода на компенсацію збитків унаслідок війни

Про це інформує ERR.

У четвер на засіданні члени уряду Естонії підтвердили, що в умовах ескалації російської агресії важливо затвердити принципи безумовної підтримки України.

"Допоки немає підстав припускати, що Росія відмовилася від своїх стратегічних цілей у сфері зміни архітектури європейської безпеки та підпорядкування України, Естонія не підтримає передчасні мирні переговори", - заявив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

Естонії наголосила на своїй позиції, а саме - попередньою умовою для переговорів, крім поваги до територіальної цілісності та суверенітету України, має стати згода РФ на компенсацію заподіяних збитків і проведення незалежного суду над винними у воєнних злочинах.

Крім того, Естонія разом із країнами-однодумицями, попри російські погрози ескалації, готова взяти на себе ініціативу в підвищенні ціни агресії - міжнародній ізоляції Росії, надавати Україні військову, економічну й політичну підтримку та клопотати про юридичну оцінку злочинів, скоєних агресором.

"Окрім оборони та гуманітарної допомоги, ми безумовно підтримуємо інтеграцію України в НАТО і ЄС", - додав глава МЗС.

8 жовтня прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що Росія може використати чоловіків, які зараз тікають від мобілізації, як "наступну зброю" у своїй гібридній війні проти Європи. Прем'єр відзначила, що російські мігранти схильні переїжджати до тих країни, де вже є російська меншина. Каллас відзначила, що в майбутньому Росія може повторяти сценарії зі "звільненнями" своїх громадян.

Естонський уряд затвердив новий пакет військової допомоги для України. Зимова форма, спорядження та боєприпаси прибудуть до країни найближчим часом.

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