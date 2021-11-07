Естонські миротворці в Африці помилково поцілили у колег з Британії

Свої дії вони пояснили тим, що при наближенні до бази ті не виконали передбачені з метою безпеки процедури, передає Еспресо.TV.



Інцидент зі стріляниною стався, коли до військової бази наблизився мікроавтобус із британськими солдатами та членами спецпідрозділу RAF. Естонські військовослужбовці, які охороняли базу, відкрили вогонь по машині, оскільки британці не повідомили персонал бази про своє наближення відповідно до правил.



Глава пресслужби Сил оборони Тааві Каротамм підтвердив талліннській газеті Postimees, що інцидент дійсно мав місце.



За словами Каротамма, естонські військовослужбовці правильно виконали всі передбачені процедурою правила. Він додав, що ані естонські солдати, ані солдати союзників у цьому інциденті не постраждали .



Своєю чергою член британського підрозділу повідомив таблоїду The Sun, що кулі влучили у британське авто і що трагедії вдалося уникнути.



"Якби куля ухилилася б на кілька дюймів убік, військовий представник мав би постукати у двері чиєїсь матері", - сказав він.



Довідка



Естонський піхотний підрозділ бере участь у операції "Бархан", що проводиться французами в Малі.



Мета операції - підтримати боротьбу країни зі збройними терористичними угрупованнями ісламістів в зоні Сахеля.





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