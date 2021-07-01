"Евертон" знайшов заміну зірковому тренеру Анчелотті, який повернувся в "Реал"
Іспанець Рафаель Бенітес став новим головним тренером англійського "Евертона"
Про це повідомляє офіційний Twitter "Евертона".
61-річний Бенітес підписав з "Евертоном" контракт на три сезони. Останнім місцем роботи іспанця був китайський "Далянь Про". Останні пів року тренер провів без клубу.
Рафаель Бенітес найбільш відомий своєю роботою у "Ліверпулі", з яким свого часу вигравав Лігу чемпіонів, Кубок Англії, Суперкубок УЄФА та англійський Суперкубок. Також очолював "Валенсію", "Реал", "Челсі", "Наполі", "Інтер" і "Ньюкасл".
В "Евертоні" Бенітес замінить Карла Анчелотті, який повернувся у мадридський "Реал". Цей сезон АПЛ "Евертон" під керівництвом італійця завершив на 10 місці та не потрапив в єврокубки.
- 1 червня італійський тренер Карло Анчелотті очолив мадридський "Реал".
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