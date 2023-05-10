Єврокомісія може запровадити нові обмеження на імпорт української агропродукції

Про це з засідання Європарламенту розповіла власна кореспондентка Еспресо.

Вона зазначила, що майже всі євродепутати заявили про потребу "рятувати" європейські ринки від українського зерна та необхідність регулювати постачання української агропродукції.

Єврокомісар ЄС з питання сільського господарства Януш Войцеховський запевнив, що Україна не зможе неконтрольовано постачати зерно на європейські ринки та що Єврокомісія підготувала для цього певні заходи.

Він також пообіцяв, що ЄС продовжить заборону на експорт зернових та олійних культур до 5 держав. Войцеховський зазначив, що можливо Єврокомісія розгляне й інші види продукції, які становлять загрозу і які треба регулювати.

Окрім того, було заявлено, що в той час, як Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія та Болгарія перенасичені українською аграркою, представники Іспанії оголосили, що країні не вистачає українського зерна. Вони пояснили, що його скупали на кордонах і зерно просто не доходило до Іспанії.

Зазначається, що з огляду на це під час засідання прозвучала ідея, що українське зерно може закуповуватися прямо на кордоні Єврокомісією і направлятися у ті держави, які його потребують, зокрема у країни Африки.