Єврокомісія оприлюднила звіт щодо відповідності України законодавству ЄС

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

"Звіти доповнюють Висновки щодо заявок трьох країн на членство в ЄС, ухвалені Європейською Комісією в червні 2022 року. Європейська Рада надала європейську перспективу трьом країнам і статус кандидата Україні та Молдові відповідно до Висновків, які визначають низку пріоритетів, що мають бути вирішені в цьому контексті", - йдеться в повідомленні.

У аналітичному звіті відповідності України законодавству ЄС йдеться зокрема про судову владу, державні закупівлі, цифрову трансформацію та медіа, освіту, та економічну політику нашої країни.

Відомо, що комісія має звітувати про прогрес, який досягнула Україна у виконанні реформ в рамках "пакету розширення", який відбудеться восени.