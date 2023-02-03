Єврокомісія оприлюднила звіт щодо відповідності України законодавству ЄС
Європейська Комісія оприлюднила аналітичний звіт з оцінкою спроможності України, Молдови й Грузії взяти на себе зобов'язання, пов'язані з членством в ЄС
Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.
"Звіти доповнюють Висновки щодо заявок трьох країн на членство в ЄС, ухвалені Європейською Комісією в червні 2022 року. Європейська Рада надала європейську перспективу трьом країнам і статус кандидата Україні та Молдові відповідно до Висновків, які визначають низку пріоритетів, що мають бути вирішені в цьому контексті", - йдеться в повідомленні.
У аналітичному звіті відповідності України законодавству ЄС йдеться зокрема про судову владу, державні закупівлі, цифрову трансформацію та медіа, освіту, та економічну політику нашої країни.
Відомо, що комісія має звітувати про прогрес, який досягнула Україна у виконанні реформ в рамках "пакету розширення", який відбудеться восени.
- 2 лютого Володимир Зеленський повідомив, що Урсула фон дер Ляєн передала звіт за результатами другої частини опитувальника, який раніше надала Україна. Тепер, опираючись на нього, наша держава розпочне процес переведення законодавства у відповідність до норм ЄС.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.61
Купівля 39.61Продаж 40.31
-
EUR
Купівля 42.64Продаж 43.63
- Актуальне
- Важливе