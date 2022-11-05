Про це пише співголова фракції Ірина Геращенко у facebook.

"3 листопада в ВР відбулася справжня битва за закон про поштові послуги і поштовий зв’язок. Цей закон пафосно презентували як євроінтеграційний. Але під красивою назвою і хорошою ідеєю як завжди ховалися норми, які не мають нічого спільного з євроінтеграцією і захистом підприємництва", – зазначає Геращенко.

Депутати з фракції "ЄС" намагалися внести поправки у законопроєкт, однак більшість не дослухалася до фахових порад.

"Наша професійна команда зверталася до зали із закликом почути фахові зауваження. Не політичні, а фахові, які б дійсно зробили закон європейським і захистили виробника. Більше того, профільний комітет євроінтеграції на 2 сторінках виклав свої зауваження, які під балаган зали голова комітету Іванна Климпуш-Цинцадзе зачитала парламенту", – пише Геращенко.

"Тільки "ЄС" утрималася при голосуванні за цей закон. Всі інші фракції, не слухаючи, не читаючи, повелися на маніпуляцію про його євроінтеграційність. І ось маємо реакцію одного з лідерів українського бізнесу. Компанія "Нова пошта", яка навіть під час війни створила і забезпечує унікальний сервіс для мільйонів українців, заявила, що цей закон знищить галузь. Співвласник компанії "Нова пошта" Володимир Поперешнюк вважає прийняття закону про поштовий зв’язок ударом по галузі", – констатує Ірина Геращенко.

"Ми закликаємо президента Зеленського заветувати закон, парламент – внести зміни, на яких ми наполягали і які приведуть закон у відповідність до європейських директив.І разом вже проголосувати його в ідеальному варіанті, який підтримує і галузь", – зазначає народна депутатка.

"Ми реєструємо постанову про скасування голосування за цей закон як такий, що не відповідає висновкам комітету євроінтеграції", – наголошує Ірина Геращенко.

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