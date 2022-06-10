Про це він сказав під час звернення до учасників Копенгагенського демократичного саміту.

"Чому, якщо опитування показують, що 71 відсоток європейців вважають Україну частиною європейської сімʼї, досі є політичні скептики, які вагаються, чи дозволяти нам рух до Європейського Союзу?", - сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна не повинна залишитись у "сірій" зоні між Європейським Союзом і Росією. Також він наголосив про необхідність дієвих юридичних гарантій безпеки.

"Потрібні дієві, юридично зобовʼязувальні гарантії безпеки в оновленій архітектурі безпеки для Європейського континенту. Таку систему гарантій ми опрацьовуємо зараз для України. І тільки тоді, коли вона з'явиться, можна буде впевнено говорити, що тисячі слів на сторінках конвенцій, статутів, договорів і меморандумів – це не просто слова, а реальність, яка підкріплюється діями", - сказав він.

Президент сказав, що документи міжнародного права повинні працювати і всі хто винен у вбивствах та злочинах в Україні мають бути притягнені до відповідальності.

"Усі воєнні злочинці завжди мають нести відповідальність. Справедливість має сказати своє слово. І слово справедливості має бути підкріплене діями. За кожну смерть, заподіяну в Україні російськими солдатами, за кожне катування і зґвалтування, за кожне зруйноване місто, за депортацію дорослих і дітей повинні відповісти і ті, хто це робив безпосередньо, і ті російські командири та політики, які віддавали такі накази", - додав він.

9 червня спікерка і лідери фракцій Європарламенту закликали надати Україні статус кандидата у члени ЄС.

Водночас 7 країн Євросоюзу висловлювали пропозиції надати Україні інший формат, а не статус кандидата. Три з них – чинять головний спротив наданню Україні статусу кандидата на вступ в ЄС.

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