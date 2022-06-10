Європейськість України, юридичні гарантії безпеки, покарання воєнних злочинців: Зеленський закликав ЄС "переходити від слів до дій"
На Копенгагенському демократичному саміті Зеленський закликав підкріплювати слова вчинками. Мова йшла про рух до Європейського Союзу, дієві гарантії безпеки та притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини
Про це він сказав під час звернення до учасників Копенгагенського демократичного саміту.
"Чому, якщо опитування показують, що 71 відсоток європейців вважають Україну частиною європейської сімʼї, досі є політичні скептики, які вагаються, чи дозволяти нам рух до Європейського Союзу?", - сказав президент.
Володимир Зеленський наголосив, що Україна не повинна залишитись у "сірій" зоні між Європейським Союзом і Росією. Також він наголосив про необхідність дієвих юридичних гарантій безпеки.
"Потрібні дієві, юридично зобовʼязувальні гарантії безпеки в оновленій архітектурі безпеки для Європейського континенту. Таку систему гарантій ми опрацьовуємо зараз для України. І тільки тоді, коли вона з'явиться, можна буде впевнено говорити, що тисячі слів на сторінках конвенцій, статутів, договорів і меморандумів – це не просто слова, а реальність, яка підкріплюється діями", - сказав він.
Президент сказав, що документи міжнародного права повинні працювати і всі хто винен у вбивствах та злочинах в Україні мають бути притягнені до відповідальності.
"Усі воєнні злочинці завжди мають нести відповідальність. Справедливість має сказати своє слово. І слово справедливості має бути підкріплене діями. За кожну смерть, заподіяну в Україні російськими солдатами, за кожне катування і зґвалтування, за кожне зруйноване місто, за депортацію дорослих і дітей повинні відповісти і ті, хто це робив безпосередньо, і ті російські командири та політики, які віддавали такі накази", - додав він.
- 9 червня спікерка і лідери фракцій Європарламенту закликали надати Україні статус кандидата у члени ЄС.
- Водночас 7 країн Євросоюзу висловлювали пропозиції надати Україні інший формат, а не статус кандидата. Три з них – чинять головний спротив наданню Україні статусу кандидата на вступ в ЄС.
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