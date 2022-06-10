English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Європейськість України, юридичні гарантії безпеки, покарання воєнних злочинців: Зеленський закликав ЄС "переходити від слів до дій"

Європейськість України, юридичні гарантії безпеки, покарання воєнних злочинців: Зеленський закликав ЄС "переходити від слів до дій"

10 червня, 2022 п'ятниця
15:14
Світ На фото Володимир Зеленський під час до учасників Копенгагенського демократичного саміту

На Копенгагенському демократичному саміті Зеленський закликав підкріплювати слова вчинками. Мова йшла про рух до Європейського Союзу, дієві гарантії безпеки та притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини

Про це він сказав під час звернення до учасників Копенгагенського демократичного саміту. 

"Чому, якщо опитування показують, що 71 відсоток європейців вважають Україну частиною європейської сімʼї, досі є політичні скептики, які вагаються, чи дозволяти нам рух до Європейського Союзу?", - сказав президент.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна не повинна залишитись у "сірій" зоні між Європейським Союзом і Росією. Також він наголосив про необхідність дієвих юридичних гарантій безпеки.

"Потрібні дієві, юридично зобовʼязувальні гарантії безпеки в оновленій архітектурі безпеки для Європейського континенту. Таку систему гарантій ми опрацьовуємо зараз для України. І тільки тоді, коли вона з'явиться, можна буде впевнено говорити, що тисячі слів на сторінках конвенцій, статутів, договорів і меморандумів – це не просто слова, а реальність, яка підкріплюється діями", - сказав він.

Президент сказав, що документи міжнародного права повинні працювати і всі хто винен у вбивствах та злочинах в Україні мають бути притягнені до відповідальності.

"Усі воєнні злочинці завжди мають нести відповідальність. Справедливість має сказати своє слово. І слово справедливості має бути підкріплене діями. За кожну смерть, заподіяну в Україні російськими солдатами, за кожне катування і зґвалтування, за кожне зруйноване місто, за депортацію дорослих і дітей повинні відповісти і ті, хто це робив безпосередньо, і ті російські командири та політики, які віддавали такі накази", - додав він.

  • 9 червня спікерка і лідери фракцій Європарламенту закликали надати Україні статус кандидата у члени ЄС.
  • Водночас 7 країн Євросоюзу висловлювали пропозиції надати Україні інший формат, а не статус кандидата. Три з них – чинять головний спротив наданню Україні статусу кандидата на вступ в ЄС.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Ердоган Путін
9 червня, 2022 четвер
Два диктатори легко домовляться: Путін віддає Ердогану Сирію, а президент Туреччини забезпечує інтереси кремля, - громадський діяч Невзлін
Володимир Путін
9 червня, 2022 четвер
Французькі журналісти дослідили, чому Путін під час закордонних візитів ходить у туалет "з чемоданчиком"
Кіріл Петков
7 червня, 2022 вiвторок
"Досить піднімати тему зброї для України": прем'єр Болгарії підтвердив, що його країна не надаватиме жодних озброєнь
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.07
    Купівля 34.07
    Продаж 34.95
  • EUR
    Купівля 35.91
    Продаж 37.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
10 червня
16:21
Митниця
Комітет Ради рекомендує уряду змінити керівництво митниці
16:21
Петро Порошенко, Європейська Солідарність
Петро Порошенко: всі зусилля зараз спрямовуємо на здобуття Україною членства в Європейському Союзі
16:20
природа
З початку року в Україні збитки екології перевищили 720 млн грн
16:09
Зустріч Бена Волеса та Зеленського
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес прибув в Україну для переговорів про подальше постачання зброї
16:04
На фото вежа в селі Бузова Київської області
Росія зруйнувала або пошкодила 20% телекомунікаційної інфраструктури України, - Держспецзв'язку
16:02
Ексклюзив
Терористи "ДНР" засудили до страти трьох іноземних добровольців
Навіть загроза смертної кари для військовополонених уже є воєнним злочином, - очільник Української Гельсінської спілки
16:02
Грузія ЄС
"Нелогічне та несправедливе рішення": Грузія відреагувала на резолюцію Європарламенту, яка рекомендує "працювати над статусом кандидата в ЄС"
15:59
ЄС
ЄС передав українським правоохоронцям спорядження на 3 млн євро
15:54
Ексклюзив
Слов'янськ
Ворог використовує Ізюм як плацдарм для наступу на Слов'янськ, - секретар Ізюмської міськради Петров
15:50
ЗНО
В Україні розпочався додатковий запис на національний мультипредметний тест
15:46
Інтерв’ю
Ярослава Литвин
Росіяни вважали себе елітою, а їхні діти гралися біля каналізації, – письменниця Ярослава Литвин 
15:41
російські війська
Війська РФ перебувають у приблизно 10 населених пунктах Білорусі, - МОУ
15:40
мавпяча віспа
У Польщі виявили перший випадок мавпячої віспи
15:35
Польща
Понад 220 тисяч жінок з України працевлаштувалися в Польщі
15:32
На фото біженці з України
В Ірландії перебуває майже 36 тис. біженців з України
15:22
Вопке Хукстра
Шлях України до ЄС: Нідерланди чекають на висновок Єврокомісії, щоб визначитися з наданням статусу кандидата
15:15
паспорт СРСР
Рашисти планували роздати жителям Київщини "паспорти" СРСР, - СБУ
15:13
Трасс провела телефонну розмову з Кулебою щодо спроби звільнити громадян Великої Британії з полону "ДНР"
15:08
прапор Росії
Швейцарія слідом за ЄС ухвалила шостий пакет санкцій проти РФ та Білорусі
15:02
Ексклюзив
Віталій Портников
Не варто ділити людей за паспортом. Це виправдовує українців, які підтримують Росію, - Портников
14:53
На фото військова техніка окупантів
"Одна бойова машина залишилась, механіки всі трьохсоті": окупант відмовився виконувати накази і поскаржився батьку на умови служби
14:46
Ексклюзив
Сергій Лавров та Мевлют Чавушоглу
"Туреччина передовсім переслідує свої політичні інтереси": міжнародний експерт Семиволос про візит Лаврова до Анкари
14:44
Кулеба
Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Данії Кофодом щодо вступу України до ЄС
14:38
банкомат ПриватБанк
У Херсоні банкомати не видають гроші, готівку жителі отримують у ділків під 7% комісії, - Суспільне
14:36
Путін
Як Путін прагне утопити в крові Європу так, як Петро І
14:26
Маріуполь
Радник мера Маріуполя назвав адреси з Wi-Fi та 4G-зв'язком у місті. Список
14:12
Микола Княжицький
Українське громадянство треба заслужити, - Княжицький про паспорти для росіян-опозиціонерів
14:06
мобільні мережі телефон андроид
Телефонували додому: українські біженці в березні збільшили мобільний трафік у 7 разів
14:05
Фінляндія
Фінляндія передасть Україні більше оборонної техніки
13:59
Німеччина
Міністерство захисту клімату Німеччини розпочало кампанію зменшенням енергозалежності від РФ
13:57
Ексклюзив
Віталій Портников
Ми переможемо лише завдяки нашій героїчній армії. Перемовини - це ширма для підготовки нових атак Росії, - Портников
13:57
Ексклюзив
ООС, Авдіївка
В Авдіївці залишається близько 3 тис. жителів: єдина дорога у місто під обстрілами, - голова ВЦА Барабаш
13:56
біженці
Чехія видала українським біженцям майже 370 тис. віз тимчасового захисту
13:45
ЛНР
Обійняли керівні посади в органах "ЛНР": двом колаборанткам оголосили підозри у держзраді
13:37
"Відверта брехня": очільник Донеччини Кириленко спростував інформацію про "заборону" евакуації зі Слов'янська та Бахмута
13:35
Німеччина
Міністр сільського господарства Німеччини Ездемір прибув до України обговорити експорт продовольства
13:17
Ексклюзив
карта Краматорськ, Слов'янськ, Соледар, Барвінкове
Ворог накопичує силу на Слов'янському напрямку та готується до потужного наступу, - командир батальйону "Карпатська Січ" Куцин
13:16
Ексклюзив
Піротехнік міна розмінування
На Сумщині піротехніки обстежили площу у понад 1,3 млн га, знешкоджено 5 тис. боєприпасів, - речник ДСНС
13:13
санкції проти Росії
Японія забороняє експорт до Росії будівельної техніки, а та у відповідь – рибалити на Курилах
13:11
У Маріуполі через "експеримент" рашистів із електрифікації загорівся олійний завод, знищено тисячі тонн насіння, - радник мера
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV