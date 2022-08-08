Фігуриста Віктора Петренка позбавлено президентської стипендії через виступи в РФ після початку повномасштабної війни

Про це повідомили на офіційному сайті президента України.

"Відповідно до пункту 9 Положення про державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, затвердженого Указом Президента України від 18 серпня 2004 року № 919/2004, позбавити ПЕТРЕНКА Віктора Васильовича державної стипендії, призначеної Указом Президента України від 28 червня 2022 року №456/2022", - йдеться в указі №567, який набуває чинності з дня його опублікування.

Пізніше було оприлюднено пояснення до указу.

Стало відомо, що у липня 2022 року, Віктор Петренко виступив на льодовому шоу "Аленький цветочек", незважаючи на повномасштабне вторгнення РФ. Його вчинок засудили Національний олімпійський комітет та Українська федерація фігурного катання (УФФК).

"Крім того, Віктор Петренко припинив участь у навчально-тренувальному процесі, підготовці спортсменів для національних збірних команд з олімпійських видів спорту та діяльності щодо розвитку громадського фізкультурно-спортивного руху", - йдеться в повідомленні.

Враховуючи вказане, УФФК внесла до Міністерства молоді та спорту подання про позбавлення його державної стипендії.

8 липня Віктор Петренко виступив на льодовому шоу "Червоненька квіточка" (рос. "Аленький цветочек") у місті Сочі (Кубань, Росія).

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