Фіксуються випадки масової відмови російських військовослужбовців від “відряджень в Україну", - Генштаб ЗСУ

Про це повідомляє офіційний Facebook Генштабу ЗСУ.



"Для нарощування угруповань у Поліському, Таврійському та Південнобузькому операційних районах противником здійснюється формування та переміщення стратегічних резервів до наших кордонів. Фіксуються випадки масової відмови російських військовослужбовців від “відряджень в Україну” для участі в бойових діях, незважаючи на обіцянки щодо надання статусу “ветерана війни”, додаткових добових виплат та підвищеного посадового окладу", - повідомили в ЗСУ.



13 березня було завдано ракетних ударів по об’єктах в населених пунктах Умань, Івано-Франківськ, Старичі із застосуванням літаків стратегічної авіації. Крім того, продовжуються пуски ОТКР “Іскандер” з території Білорусі.



На Волинському напрямку противник проводив демонстраційні дії підрозділами зі складу ЗС РБ вздовж Державного кордону України.



На Поліському напрямку підрозділи окупаційних військ проводили заходи з відновлення боєздатності та перегрупування військ, удосконалювали логістичне забезпечення. З метою виключення раптовості дій з боку Збройних Сил України противник активно веде розвідку.



На Сіверському напрямку противник зосередився на перегрупуванні, поповненні запасів, підготовці до відновлення наступу у напрямку Броварів.



На Слобожанському напрямку противник намагається закріпитися на досягнутих рубежах, здійснює перегрупування військ та здійснює спроби відновити наступальні дії на міста Харків і Суми.



На Ізюмському напрямку внаслідок активних наступальних дій Українських захисників противник зазнав втрат в районі населених пунктів Топольське, Шпаківка, Донецьке та відступив.



На Донецькому та Таврійському напрямках ворожі підрозділи намагаються вести штурмові дії, зосереджуючи основні зусилля на просуванні в напрямку Сєвєродонецька.



Безуспішними залишаються спроби захопити Маріуполь.



На Південнобузькому напрямку противник намагається вести рейдові дії та закріпитися на досягнутих рубежах.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb