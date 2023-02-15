Фонд KOLO запустив сервіс, який генерує AL аватари для соцмереж за донейти на ЗСУ

Для того, щоб скористатись сервісом Kolovatar, потрібно придбати пакет аватарів - їх вартість від 750 до 2000 грн.

30 аватарів у пʼяти стилях – за 750 гривень;

80 аватарів і 14 стилів – за 1500 гривень;

140 аватарів і 24 стилі – за 2000 гривень.

Сервіс пропонує різні стилі – від українських мотивів, до бондіани та «Зоряних війн». Також, він може обробляти парні фотографії, і навіть фото домашніх улюбленців.

Для того, щоб згенерувати зображення, потрібно обрати пакет, оплатити його, завантажити фото в гарній якості. В середньому отримання зображень займає 50 хвилин. Коли фото будуть готові, прийде повідомлення на електронну пошту.

Також, аватарки можна подарувати друзям, відправивши їм подарунковий код для створення AI аватарів.

Довідка про фонд KOLO

Фонд оперативної допомоги KOLO, був створений на початку березня 2022 року групою ТОП-менеджерів IT-компаній. Фонд спеціалізується на закупівлі технічного обладнання: дронів, тепловізорів, рацій. За рік роботи вдалось зібрати понад 207 млн. грн. допомоги та закупи 5200 різних військових девайсів для ЗСУ. Ознайомитись з звітами можна за посиланням.

Рушійною силою всіх зборів є креативні методи фандрайзингу. Зокрема, щомісячна підписка на донат "КOLOна", корпоративна підписка "КOLOси", платформа для зборів з нагоди особистих свят "Святкове КOLO". 100% надходжень всіх надходжень використовується на цільову допомогу, адже команда фонду працює на волонтерських засадах.