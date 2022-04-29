Forbes порахував, скільки ракет випустила Росія по Україні, і скільки це їй коштувало

Про це повідомляє Forbes.



За підрахунками аналітиків, оціночна кількість ракет "Калібр", випущених по Україні, – 235 одиниць. До них відносяться 183 ракети, які, за даними Міноборони, були випущені до 24 березня, та 52 ракети, випущені 26 березня.



У Forbes припускають, що співвідношення ракет залишилося таким, яким було на 24 березня, коли Міноборони оприлюднювало таку інформацію: 62% ракет цих трьох класів припало на "Іскандер"; 30% – на ракети класу X; 8% – на "Точку-У".



"Точка-У", за даними сайту Military Russia, оцінюється у $300 000; вартість "Калібру" – $6,5 млн відповідно до експортного контракту з Індією в 2006 році; ракети класу Х-101 – більш сучасні та досконалі, ніж "Калібри", та, за оцінками експертів, у рази дорожчі, ніж "Калібр".



Загальна вартість випущених по Україні ракет сягає $7,5 млрд. Для порівняння: ця сума перевищує 82 з 85 річних місцевих бюджетів суб’єктів РФ – усіх, окрім Москви, Московської області та Санкт-Петербурга.





27 квітня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що Росія випустила по Україні 1300 ракет.

У Пентагоні підрахували, що з 24 лютого по 29 квітня Росія виконала понад 1900 ракетних пусків по території України.

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