Франція закликала своїх громадян якомога швидше залишити Білорусь

Відповідне оголошення опубліковане на сайті французького відомства у понеділок, 13 лютого.

"Французам у Білорусі пропонується без затримок залишити країну автомобільним транспортом через пункти пропуску на кордоні з Литвою, Польщею чи Латвією. У разі необхідності пасажири, які прибувають повітряним транспортом, повинні звернутися за виїзною візою до служб міністерства внутрішніх справ Білорусі", - заявили в МЗС Франції.

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У відомстві також зазначили, що в умовах збройного наступу Росії на Україну та закриття повітряного простору Білорусі будь-які поїздки до Білорусі формально не рекомендуються.