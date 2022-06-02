Французькі дипломати вперше за двадцять років страйкують, - суспільний мовник Franceinfo

Про це повідомляє суспільне мовлення країни Franceinfo.

Зазначається, що дипломати почали протестувати вперше за двадцять років.

Вони виступають проти проведення реформи вищої державної служби, адже вважають, що це призведе до знищення професійної дипломатії. Цю реформу, яка дозволить службовцям переходити з одного міністерства в інше, просуває президент Емманюель Макрон.



Дипломати стверджують, що це послабить французьку зовнішню політику в час, коли в Європі триває повномасштабна війна.

Нагадаємо, 25 квітня було оголошено, що Макрона переобрали президентом Франції. Макрон став першим після 1958 року президентом Франції, який не належить до коаліційного уряду, але був переобраний на другий термін.

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